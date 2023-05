Ebras finišeeris Prantsusmaal teisel etapil peagrupis

Märgades oludes sõidetud etapil järgnesid Fortinile liidrisärgis sõitnud poolatar Marta Lach (Ceratizit-WNT Pro Cyling) ja itaallanna Martina Alzini (Cofidis Women Team). Ebrase tiimikaaslane ja Läti valitsev grupisõidu meister Anastasia Carbonari (UAE Development Team) pidi leppima seitsmenda kohaga. Eestlanna ise sai 64. koha, vahendab ejl.ee.

Kokkuvõttes jätkab liidrina Lach, teisel positsioonil on itaallanna Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo; +0.25) ja kolmandal prantslanna Coralie Demay (St Michel – Mavic – Auber93 WE); +0.27). Ebras on kokkuvõttes 42. kohal, kaotades liidrile ühe minuti ja 20 sekundiga.

Neljapäeval sõidetakse velotuuril Plouay tänavatel 19,5-kilomeetrine temposõit.