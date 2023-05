Tänak lõpetas laupäeva viiendana, Rovanperäl soliidne edu

Laupäev:

Viiendat kohta hoidnud Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford) sõitis päeva teisel katsel vastu barjääri ja lõhkus roolisüsteemi. See tõstis Tänaku koha võrra kõrgemale ehk viiendaks.

Laupäeva hommikul näitas võimsat tempot Kalle Rovanperä (Toyota), kes võitis kindlalt kõik kolm kiiruskatset. Kui reede õhtuks juhtis ta Dani Sordo (Hyundai) ees 10,8 sekundiga, siis lõunapausiks oli see kasvanud juba 52,4 sekundile.

"Oleme teinud mõned head hommikud, aga see oli tõeliselt hea!" sõnas soomlane ise. "Kogu sessioon oli hea ja proovime samamoodi jätkata."

Tänak ei leidnud pärastlõunal soovitud kiirust ega suutnud Hyundaidele vastu saada. "See valmistab meelehärmi, aga see on raske nädalalõpp," lausus ta pärast 13. kiiruskatset. "Raske, kui ei saa olla seal, kus soovid. Hetkel ei saa me midagi teha."

Suupärase päeva teinud Rovanperä järel jätkus kolme Hyundai vahel teise koha heitlus. Laupäeva lõpuks oli teisel positsioonil Sordo, kes edestas Thierry Neuville'i 11,1 ja Esapekka Lappit 13,4 sekundiga.

Seis 15. katse järel: 1. Rovanperä 2:59.48,6, 2. Sordo +57,5, 3. Neuville +1.08,6, 4. Lappi +1.10,9, 5. Tänak +2.21,8, 6. Solberg +8.08,3, 7. Greensmith +8.43,7, 8. Mikkelsen +9.36,7, 9. Rossel +9.58,1, 10. Suninen +11.13,2.

Stardijärjekord laupäeval: 1. Katsuta, 2. Tänak, 3. Neuville, 4. Loubet, 5. Lappi, 6. Sordo, 7. Rovanperä.

Neljapäev:

Hommikusel testikatsel kihutas parima aja välja Elfyn Evans (Toyota), kes läheb reedel teistele teed puhastama. Kõmri sai kirja 2.53,4, edestades vaid kümnendikuga Esapekka Lappit (Hyundai). Kolmas oli Ott Tänak (2.53,9).

"Kindlasti saab olema võitlust, selles pole küsimust. Kruusaralli on meie jaoks kõva katsumus," kommenteeris eestlane pärast esimest läbimist eesootavat võistlust. "Eks ole näha, kui kaugele omadega jõuame, aga peame kindlasti kõvasti pingutama."

Reede:

Ott Tänak (M-Sport Ford) võitis hommikul kolmest katsest ühe ja hõivas liidrikoha. Enne lõunapausi saavutas ta Kalle Rovanperä (Toyota) ees 3,0- ja Dani Sordo (Hyundai) ees 3,6-sekundilise edu. "Tervikuna oli hommik oodatust parem," oli eestlase kommentaar päeva algusele.

Nii hästi ei läinud aga tema tiimikaaslasel Pierre-Louis Loubet'l, kes võitis avakatse, aga kolmanda katse lõpus läks autos midagi kärssama ja masinat tuli kustutiga rahustada. Juba enne katset jäi tehnilisel põhjusel pooleli Takamoto Katsuta (Toyota) sõit.

Neljanda katse alguses lõhkes Tänakul rehv ja eestlane langes kohe pjedestaalikonkurentsist. Katse lõpus kogunes kaotust parematele pea minuti jagu.

Seitsmendal katsel sõitis rajapuhastaja Elfyn Evans (Toyota) teelt välja, jättes "austusväärse" ülesande liidrikohal kihutanud tiimikaaslasele Rovanperäle, kel küll seda pikalt teha ei tule.

Päeva lõpetanud publikukatsel õnnestus Thierry Neuville'il (Hyundai) mööduda nii Esapekka Lappist (Hyundai) kui ka Pierre-Louis Loubet'st (M-Spord Ford) ning lõpetada päev Rovanperä ja Sordo järel kolmandana.

"Üldiselt on olnud väga katsumusterohke pärastlõuna," võttis Tänak päeva kokku. "Hommikul oli veidi jamasid ja oleme üsna rahul, et jõudsime päeva lõpuks finišisse. Me ei olnud pärastlõunal kindlad, et seda suudame, aga suutsime. Rehvilõhkemine ei tulnud muidugi kasuks, aga ikkagi rahul, et siin oleme."

Seis 8. katse järel: 1. Rovanperä 1:22.27,7, 2. Sordo +10,8, 3. Neuville +26,0, 4. Loubet +26,9, 5. Lappi +27,3, 6. Tänak +1.04,7.

Stardijärjekord reedel: 1. Evans, 2. Rovanperä, 3. Tänak, 4. Neuville, 5. Lappi, 6. Katsuta, 7. Sordo, 8. Loubet.

Eelvaade:

Portugalis algab seitse rallit kestev kruusajõuproovide seeria ning esimesena läheb üsna pehmeid ja liivaseid Portugali teid katsetama Elfyn Evans, kuna MM-sarja üldliider, temaga samadel punktidel olev Sebastien Ogier võistleb vaid osakoormusega ja sedapuhku kaasa ei tee.

Ralli piirkonnas on oodata kuiva ilma ja seetõttu on ees startimine vähemalt katsete esimesel läbimisel kruusarallidele iseloomulikult teepuhastamist nõudev. Teisel läbimisel võib olla situatsioon eesmistele parem ja tagumiste startijate jaoks tee siin-seal juba ebasobivalt katki ja kivine.

Muidu pakub Portugal vaheldusrikkaid teid, kus kiirete lõikude kõrval esineb ka tehnilisi ja kurviderohkeid teid. Neid palistab rohkearvuline fännkond, sest Portugali ralli kuulub MM-sarja populaarsemate hulka.

Tegemist on ka igati ajaloolise ralliga, mis kuulus kalendrisse juba esimesel MM-hooajal 1973. aastal. Kui vahepeal oli rallikeskus ka mujal, siis nüüd ollakse tagasi oma esialgses kohas ehk Porto lähedal Matosinhoses.

Hetkel MM-sarjas neljandat kohta hoidva Ott Tänaku jaoks on tegemist erilise ralliga, sest 2009. aastal oli just see jõuproov tema debüüdiks MM-sarjas. Täpselt kümme aastat hiljem sai ta Portugalist ka esikoha. Rohkem pjedestaalikohti aga polegi, mullu lõpetas eestlane kuuendana.

"Lähme nüüd vastu kruusahooajale, kus hakkavad asjad tiitliheitluse mõttes natuke tõsisemaks muutuma. Oleme veel mõne asjaga maas, kuid meeskond töötab väga kõvasti, et leida arenemisvõimalusi ja meil on veel testikatse, et viimased detailid üle käia," ütles Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.

"Nägime Mehhikos, et meie konkurendid on kruusal tugevad ja meil on asju, mida järgmiste etappide käigus parandada. Portugal on üldiselt kiire etapp päris liivasel pinnasel. Mõned teised läbisõidud võivad karmid ja nõudvad olla. Proovime kiireimatega vahet vähendada ja tiitliheitluses püsida!"

Eelmisel aastal teenis etapivõidu hiljem maailmameistriks kroonitud Kalle Rovanperä, aga hästi on esinenud ka reedel teistele teed puhastav Evans, kes on viimasest neljast korrast lõpetanud kolmel juhul kahe parema hulgas ja tunamullu võitjana.

Kui tänavu võidab ralli Rovanperä, Evans või näiteks Takamoto Katsuta, siis oleks see Toyotale kaheksas triumf sellelt ettevõtmiselt ning kõigi aegade arvestuses tõustakse Citroeni ja Lanciaga esikohta jagama.

Lisaks Tänakule ja Martin Järveojale võistlevad Portugalis veel mitmed eestlased: Rally2 kategoorias Robert Virves koos portugallasest kaardilugeja Hugo Magalhaesi (Ford Fiesta) ja Georg Linnamäe koos britist kaardilugeja James Morganiga (Hyundai i20 N) ning Gregor Jeets - Timo Taniel (Hyundai i20 N). Rally4 arvestuses tulevad aga starti Joosep Ralf Nõgene - Aleks Lesk (Peugeot 208).

Ajakava:

Neljapäev



Test Baltar 4,61 km 11.01 EVANS



Reede



SS1 Lousa 1 12,03 km 11.05 LOUBET

SS2 Gois 1 19,33 km 12.05 TÄNAK

SS3 Arganil 1 18,72 km 13.05 ROVANPERÄ

SS4 Lousa 2 12,03 km 15.35 LAPPI

SS5 Gois 2 19,33 km 16.35 ROVANPERÄ

SS6 Arganil 2 18,72 km 17.35 ROVANPERÄ

SS7 Mortagua 18,15 km 19.05 LAPPI

SS8 SSS Figueira da Foz 2,94 km 21.05 SORDO



Laupäev



SS9 Vieira do Minho 1 26,61 km 9.35 ROVANPERÄ

SS10 Amarante 1 37,24 km 11.05 ROVANPERÄ

SS11 Felgueiras 1 8,81 km 12.35 ROVANPERÄ

SS12 Vieira do Minho 2 26,61 km 17.05 ROVANPERÄ

SS13 Amarante 2 37,24 km 18.35 SORDO

SS14 Felgueiras 2 8,81 km 20.05 ROVANPERÄ

SS15 SSS Lousada 3,36 km 21.05 SORDO



Pühapäev



SS16 Paredes 11,05 km 9.05

SS17 Fafe 1 11,18 km 10.35

SS18 Cabeceiras de Basto 22,01 km 11.35

SS19 Fafe 2 (PK) 11,18 km 14.15

Rally1 stardinimekiri:

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm Hyundai

6. Dani Sordo - Candido Carrera Hyundai

7. Pierre-Louis Loubet - Nicolas Gilsoul M-Sport Ford

8. Ott Tänak - Martin Järveoja M-Sport Ford

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Sebastien Ogier 69

2. Elfyn Evans 69

3. Kalle Rovanperä 68

4. Ott Tänak 65

5. Thierry Neuville 48

6. Esapekka Lappi 31

7. Craig Breen 19

8. Takamoto Katsuta 18

9. Dani Sordo 17

10. Pierre-Louis Loubet 14

MM-sarja võistkondlik punktiseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT 161

2. Hyundai Shell Mobis WRT 132

3. M-Sport Ford WRT 108