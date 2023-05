Barcelona pikaaegne kapten lahkub hooaja järel klubist

"Kuigi see ei olnud kerge otsus, arvan, et aeg on tulnud," ütles 718 mängus Barcelona särki kandnud Busquets. "See on olnud unustamatu teekond, olen alati selles särgis ja sellel staadionil mängimisest unistanud. Reaalsus on kõik mu unistused ületanud."

Busquets liitus Barcelona noorteakadeemiaga 2005. aastal ning tegi esindusmeeskonna eest debüüdi 2008. aastal. Viimase 15 aasta jooksul on ta võitnud kaheksa Hispaania kõrgliiga meistritiitlit, seitse Hispaania karikat ning kolm Meistrite liiga tiitlit. Samuti on 34-aastasel mängijal auhinnakapis tiitlid 2010. aasta MM-ilt ning 2012. aasta EM-ilt.

Hispaania kõrgliigas on mängitud 33 mänguvooru ning Barcelona on 13 punkti kaugusel teisel kohal asetsevast Madridi Atleticost. Barcelona mängib sel nädalavahetusel Espanyoliga, võidu korral kindlustab klubi enda 27. Hispaania jalgpalli kõrgliiga meistritiitli.