Nuggets ja 76ers jõudsid edasipääsust ühe võidu kaugusele

Mänguõhtu esimese kohtumises läks Philadelphia klubi esimese veerandi viiendal minutil 13:10 juhtima ning ei loovutanud pärast seda enam eduseisu, saavutades poolajaks 58:49 eduseisu. Kolmandal veerand paisus 76ersi edu veelgi ning otsustaval veerandil juhtisid nad 21 punktiga, et lõpuks veerandfinaalseeria viies mäng 115:103 (33:26, 25:23, 30:23, 27:31) võita.

Liiga väärtuslikuim mängija Joel Embiid lõpetas mängu 33 punkti, seitsme lauapalli ning nelja blokiga, Tyrese Maxey tabas kuus korda kaugelt ja kogus mängu lõpuks 30 punkti ning lisas veel seitse söötu. James Hardenil jäi kolmikduublist kaks lauapalli puudu, habemik viskas 17 punkti ja jagas 10 resultatiivset söötu. Kaotajate eest viskas Jayson Tatum 36 punkti ja lisas kümme lauapalli ning viis söötu.

"Seeria pole läbi, me peame ühe veel võtma," ütles Embiid pärast mängu. "Kergem öelda kui teha, aga peame seda uuesti tegema. Me lähme koju ja meil on rahvas palju energiat. Kõik mängivad kodus paremini, mina kaasa arvatud."

Koduväljakul mänginud Denver Nuggets saavutas esimesel veerandajal 15-punktilise eduseisu, kuid Phoenix Suns võitles mängu tagasi ning jõudsid poolteist minutit enne poolaja lõppu ühega ette. Poolajapausile läksid meeskonnad Nuggetsi 52:49 eduseisul.

Teisel poolajal algas mäng justkui uuesti, aga sel korral jõudis Nuggets lausa 21 punktiga ette. Otsustaval veerandajal pikendasid nad eduseisu 24 punkti peale ning võitsid lõpuks mängu 118:102.

Serblasest tähtmängija Nikola Jokic ja Sunsi omanik Mat Ishbia said mängu eel üle eelmises mängus juhtunud tõukamisest ning surusid omavahel kätt, aga mängu kolmandal veerandajal sattus Jokic taaskord olukorda, kui hiilis taktikaliseks vestluseks kogunenud Sunsi mängijate sekka. Kevin Durantile Jokici käitumine ei meeldinud ning Durant tõukas serblast, teenides sellega tehnilise vea.

Jokic lõpetas mängu 29 punkti, 13 lauapalli, 12 resultatiivse söödu ning kahe blokiga. Pingilt tulnud Bruce Brown lisas 25 silma, Jamal Murray ja Michael Porter Jr. panustasid 19 punktiga, Murray lisas kuus söötu ja viis lauapalli, Porter võttis kaheksa lauda. Sunsi eest viskasid Devin Booker ja Durant kahe peale 54 punkti (Booker 28, Durant 26), aga ainult Deandre Ayton panustas neile lisaks kahekohalise punktisummaga.

Öösel vastu neljapäeva on nii Miami Heatil kui Los Angeles Lakersil võimalus veerandfinaalseeriad vastavalt New York Knicksi ja Golden State Warriorsi vastu lõpetada.