Tabasalu asus pronksiseeriat juhtima

Esmaspäeval alustati Eesti naiste käsipallimeistrivõistlustel kohamängudega, kui pronksiseeria esimeses kohtumises läksid vastamisi põhiturniiril kolmandana lõpetanud HC Tabasalu/Audentes ning nende järele asetunud SK Tapa/Tapa valla SK. Nii kolmanda koha kui finaali saatus otsustatakse kahe matši kokkuvõttes. Seeria otsustav võitlus toimub 15. mail Tabasalus. Finaalid algavad tuleval reedel Arukülas.

Sel hooajal ka karikaturniiril samas faasis kohtunud naiskondade kohtumine algas medalimängudele kohaselt pingeliselt ja 13. minutiks oli SK Tapa palluri, Jete Lisett Neeroti, tabamuse järel tablool endiselt viiginumbrid 5:5. Kuigi Tabasalu hoidis pigem mängu ohjasid enda käes, siis tänu võõrustajate skooriliidri, Karina Kuuli seitsmele väravale, ei lasknud nad esimesel poolajal vastaseid siiski liiga kaugele. Simona Koppeli tabamusest läks Audentes garderoobi nõu pidama eduseisult 16:12.

Teisel poolajal võttis Tapa poolel Karina Kuulilt skooritegemise kohustuse oma õlule Marjette Maie Müntser ning just tema kaheksa tabamust sellel perioodil hoidsid koduvõistkonna mängus. HC Tabasalu püsis mõneväravalises edus terve poolaja, kuid enne lõppu suutsid lääne-virulased siiski vahet vähendada ning korduskohtumisele minnakse vastu kaheväravalises kaotusseisus. Audentese poolelt resultatiivset esitust näidanud Gertu Jõhvikas tegi lõppseisuks 27:25 nende poolt vaadatuna.

SK Tapa poolt olid resultatiivseimad just Kuul ja Müntser vastavalt kümne ja üheksa tabamusega. HC Tabasalu poolelt vastas Jõhvikas seitsme ning Kerli Jõks viie tabamusega. "Mäng kiskus meie poolt närviliseks ning me ei suutnud meile etteantud ülesandeid täita. Niikaua kui suutsime rahu säilitada, võtsime paremaid lahendusi. Ootame järgmisel esmaspäeval palju publikut saali, et hooajale põnev ja edukas punkt panna," olid Tabasalu poolelt viis väravat visanud Elle-Liis Liivase esimesed emotsioonid pärast mängu. "Saame tänase mänguga rahule jääda. Rünnakul oli küll õnnestumisi, kuid tööd on veel palju teha. Peame parandama kaitset ja pisivigu vähendama. Ootame huviga järgmist mängu," lisas Karina Kuul Tapa poolelt.