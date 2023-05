Kolm Argentina jalgpallurit said rüseluse tõttu süüdistuse

Pühapäeval toimunud mängu viimastel minutitel lõi River Plate võiduvärava, aga nende mängija Agustin Palavecino jäi värava tähistamise asemel vastaste karistusalla Boca pallureid provotseerima.

Järgnesid enam kui veerand tundi kestnud kokkupõrked, mis päädisid seitsme eemaldamisega. Mõlemalt poolt saadeti minema kolm mängijat ja lisaks näidati punast kaarti ka Boca peatreener Jorge Almironile.

Juhtunut on asunud uurima Buenos Airese prokuratuuri massiürituste korrarikkumistega tegelev osakond, kes on esitanud esialgsed süüdistused Palavecinole ning Boca Juniorsi palluritele Luis Vazquezile ja Marcos Rojole.

Neist Palavecino ja Vazquez võivad saada rahatrahvi vahemikus 10 000 - 50 000 peesot ehk maksimaalselt ca 200 eurot, aga ka viie- kuni kolmekümnepäevase aresti. Vigastuse tõttu mängult eemal olnud, aga platsil kõrvalt sekkunud Rojo tegemises nii suurt süüd ei nähta - väikese rahatrahvi kõrval võib ta saada karistuseks üks kuni viis päeva ühiskondlikult kasulikku tööd.

"Marcos läks võistkonnale appi, sest ta on kapten ja läks olukorda lahendama, mitte kellelegi halba soovima," kaitses Boca Juniorsi president Jorge Amor oma mängijat ja viibutas näppu kohtunike suunas.

"Need on kohtunikutöö tagajärjed, mistõttu tunneme end kahjustatuna. Ma ei poolda mingit vägivalda. Keegi ei otsinud agressiooni, see kõik algas ühest [Palavecino] hõikest. Palju inimesi tungis väljakule ja midagi polnud thea. Nägin suurt rahvahulka ja Luisi [Vazquez] inimesi lahutamas."

River Plate president Jorge Brito sõnas, et temalegi ei meeldinud võidust hoolimata kohtumise lõpp ning vigu tegid tema arvates mõlemad osapooled. "Ma arvan, et Boca reaktsioon oli liiast, aga pole hullu. Selliste asjade juhtumiseks peavad tegema vigu mõlemad pooled ja peame töötame selle nimel, et sellised asjad ei korduks. Pala on intelligentne mängija, hea inimene ja võtab sellest õppust."

Rahutused algatanud Palevecino esines esmaspäeva vabandusega. "See oli viga ja see ei ole pilt, mida soovime Riverist jätta," sõnas ta väljaandele Tyc Sports ja tunnistas, et ei suutnud end otsustaval hetkel kontrollida.