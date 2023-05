Guardiola: me ei otsi kättemaksu

Samad klubid kohtusid poolfinaalis ka mullu ja Manchester City oli kordusmängu 90. minutiks kahe mängu summas 5:3 juhtimas, kuid Real tegi imelise tagasituleku, jõudis finaali ja võitis ka karika.

Manchester City peatreener Pep Guardiola sõnul tuleb hoolealustel juhtunust õppida, aga sellele üleliia mitte mõelda. "Me pole siin kättemaksu pärast, me oleme siin võimaluse pärast," kommenteeris ta enne matši pressikonverentsil.

"Mis juhtus, see juhtus minevikus. Suur viga oleks sellest mõelda. Õppetund ei ole mitte kättemaks, vaid õppida, mis juhtus, teha hea tulemus, esineda hästi ja jätta endale võimalus Manchesteris toimuvaks mänguks."

Mullu võitis Manchester City kodumängu 4:3 ja Riyad Mahrez viis nad võõrsil 73. minutil 1:0 juhtima. Aga kaks viimase hetke väravat vahetusmees Rodrygolt tähendasid lisaaega, kus Karim Benzema penalti tõi võidu Realile.

"Mulle ei meeldi väga rääkida kogetust positiivsel või negatiivsel moel," lausus Guardiola. "Loomulikult on meil samad peatreenerid ja 80 protsenti samad mängijad, aga need on täiesti erinevad mängud."

"Me mängisime kodus väljapaistvalt, paremini ei saanuks. Madridis ei mänginud me väljapaistvalt, aga mängisime hästi. Me tegime kõike selleks, et finaali jõuda, aga selline on jalgpall."

Reali ja City vaheline avamäng algab teisipäeva õhtul kell 22.00. Kolmapäeval peavad esimese poolfinaalmängu ka AC Milan ja Milano Inter.