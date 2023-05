Kindlat vahet hoidnud Viljandi pääses teisena käsipallifinaali

Esimese mängu oli Viljandi võitnud ning kuna seeriad käivad kahe matšivõiduni, siis oli Viljandil võimalus esmaspäeval finaali pääseda. Päev varem teenitud võiduga oli seal juba koha taganud Põlva Serviti. Viljandi koosseisus oli esmaspäeval suur puudujääk, kui kaasas ei olnud üks nende resultatiivseimaid mehi Hendrik Koks.

Mäng algas poolfinaalile kohaselt pingelises õhkkonnas, kus väike särgist tirimine ja kerge lüke pärast vilet enam kedagi ei häiri. 10. minutil oli Mistra joonemängija Jurii Sokorovitši tabamuse järel endiselt seis 5:5 viigis. Kuigi võõrustajad said selle järel ka korra kahega ette, tõi Ott Variku stiilne kaarega visatud karistusvise Viljandi kümme minutit hiljem taas võrdseks. Seejärel aga teenisid harjumaalased järjest kaheminutilisi karistusi ning mulgid suutsid pakutud ülekaalu edukalt ära kasutada ja riietusruumi 15:11 edu kaasa võtta.

Teise poolaja esimese värava viskas Mistra alles seitsmendal minutil, kuid nende õnneks olid ka viljandlased selleks hetkeks skoorinud alles kahel korral ning vahe püsis viiepunktilisena. Kuigi võõrustajad proovisid rünnakul seitse-kuue vastu mängida, siis hoidsid Rasmus Otsa tõrjed ning Ott Variku kiirrünnaku lahendused siiski Viljandi HC edu ja kümme minutit enne lõppu näitas tabloo numbreid 24:18 nende jaoks. Viimastel hetkedel Mistra enam vastastele ohtlikuks ei saanud ning lõuna-eestlased pääsesid numbritega 28:22 Eesti meistrivõistluste finaali.

"Väravavahi töö oli meil täna hea. Meie koostöö on palju parem, kui hooaja alguses, kus Mistra vastu mõned kaotused saime," rääkis Viljandi mängija Kristo Voika.

"Oleme tagasi läinud oma klassikalisele 6:0 kaitsele, mis on minule enesekindlust juurde andnud. Teadsime, et vastaste teravus hakkab tagaliinist ning suutsime selle elimineerida," lisas Viljandi väravavaht Rasmus Ots. "Eks me natukene arvasime, et juhul, kui saame finaali, siis Põlva seal ees ootab. Peame oma realiseerimist parandama, kuid loomulikult ei tahaks ka kõiki oma taktikalisi kaarte siin lauale panna," lõpetas Rasmus Ots salapäraselt finaali vastase kohta.

Võitjate resultatiivseimad olid Ott Varik ja Kristo Voika vastavalt üheksa ja kuue väravaga. Kaotajate poolel tabasid Marko Slastinovski, Jevhen Bunenko ja Serhi Orlovski kolmel korral. Finaalseeria Viljandi HC ja Põlva Serviti vahel algab Mesikäpa hallis 15. mail. Võitlus pronksmedali nimel SK Tapa/N.R Energy ja Mistra vahel läheb käima päev varem Mistra koduväljakul.