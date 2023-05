Hübriidtehnoloogia tulevik WRC sarjas on kerge küsimärgi all

Rally1 masinatele kehtestati hübriidtehnoloogia mulluseks hooajaks, aga leping praeguse tootja Compact Dynamicsiga lõppeb pärast järgmist hooaega.

Rahvusvahelise autoliidu FIA tehniline direktor Xavier Mestelan Pinon kinnitas DirtFishile, et eesmärk on ka aastateks 2025 ja 2026 leping allkirjastada, aga lisas, et laual võib olla ka hübriidist loobumine.

"Kui tahame senise hübriiditootjaga jätkata, peame jõudma uuele kokkuleppele. Läbirääkimised juba käivad. Nii meile FIA-s kui promootorile tundub loogiline jätkata selle tehnoloogiaga, kuid me ei ole ühtegi lõplikku otsust langetanud," kommenteeris Mestelan Pinon.

"Kahtlemata on meil võimalik WRC masinad teele panna ka ilma hübriidita. Ma ei ütle, et me eelistaksime seda, peame lihtsalt Compact Dynamicsi ja oma tootjatega leidma parima lahenduse," kinnitas Mestelan Pinon. "Kõik osapooled oleks hea meelega nõus jätkama, kui suudaksime süsteemi töökindlust parandada. Ei tohi unustada, et see tehnoloogia oli eelmisel aastal täiesti uus, on normaalne, et pärast mingeid tehnilisi probleeme see areneb."