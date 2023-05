Motonaiste eestvedaja: kui kükitame kodunurgas, siis me ei saagi kiireks

Karksi-Nuia etapil kihutas Ainja rajal stardipuu tagant Eesti meistrivõistlustel naiste klassis rajale lausa 17 krossisõitjat. See oli naistele teiseks etapiks ja nelja sõidu kokkuvõttes juhib meistrivõistlusi Carita Lomp Pärnu motoklubist. Talendikas 15-aastane Lomp on kogunud kolm punkti enam kui Otepää motoklubi 25-aastane sportlane Karleen Randver.

Võistlejanumbrit 551 kandva Honda tsikliga kihutav Randver valiti eelmisel kuul Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni naiste komisjoni liikmeks ja ta soovib senisest rohkem ühendada Baltimaade krossinaisi.

"Nüüd käisimegi viiekesi Eesti tüdrukutega seal Läti meistrivõistluste esimesel etapil, see oli võimas, kuidas meid võeti seal vastu ja kogu aeg nad uurivad, et kuidas ja mida võiks paremini või millega rahule jäime?" rääkis Randver ERR-ile.

Ka Eesti meistrivõistlused on naabritele avatud ja Karksi-Nuia etapi võitis Soome talent Noora Uro. Üldise taseme tõstmiseks plaanitakse krossinaistele korralda ühiseid treeninglaagrid.

"Kui igaüks kükitab seal oma kodunurgas ja mõtleb, et oh ma ei tea, ma ei saa mitte kunagi vist kiireks, siis ega me ei saagi. Ma tahan teha kindlasti ühiseid naiste treeninglaagreid, et jagada enda kuue aasta jooksul saadud kogemusi," kinnitas Randver.

Motokrossi Eesti meistrivõistlustel on naistele tänavu kavas kokku neli etappi.