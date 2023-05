Maailma tulisemaid derbisid lõppes massikakluse ja seitsme punase kaardiga

Eelmise nädala keskel Lõuna-Ameerika klubijalgpalli tähtsaimal turniiril ehk Copa Libertadoresel Fluminenselt ajalooliselt suure kaotuse saanud River domineeris pühapäevast mängu, ent jõudis väravani alles 90+3. minutil, kui Miguel Borja realiseeris penalti.

Ülejäänud Riveri mängijad jooksid omakeskis väravat tähistama, aga poolkaitsja Agustin Palavecino jäi Boca karistusalla ning provotseeris seal külalismeeskonna mängijaid. See ei meeldinud endisele Argentina koondise väravavahile Sergio Romerole ega teistele Boca meestele, kes tõukasid Palavecinot, Riveri mängijad tulid omale appi ja järgnes suur kähmlus, mis kestis ligi veerand tundi.

Here's the seven minutes of carnage in the Superclásico from River Plate's Miguel Borja scoring the winning penalty against Boca Juniors to the full on melee afterwards. pic.twitter.com/kNebp7tSXA — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) May 7, 2023

Romero lo va a apretar y Palavecino le sigue gritando el gol en la cara jajajaja pic.twitter.com/xvSn7Zlyg9 — Francisco ️‍ (@FranHee7) May 8, 2023

Riveri mängijatest saadeti mängu lõpus lisaks Palavecinole ära ka vahetusmehed Ezequiel Centurion ja Elias Gomez, Boca jäi viimast paari minutit mängima lausa kaheksakesi, kui punase said Miguel Merentiel, Nahuel Valentini ja Ezequiel Fernandez, lisaks pidi väljaku äärest lahkuma ka Boca treener Jorge Almiron.

"Riveri mängijad saavutasid eelmise peatreeneri [Marcelo Gallardo] käe all midagi head, selle, et kõik rääkisid neist hästi. Kui üks poiss hakkab oma meeskonnakaaslastega koos tähistamise asemel rivaalide näkku karjuma, näitab see tõsist austuse puudumist. On normaalne, et inimesed reageerivad," sõnas Romero pärast matši.

Koduliigas suurepärases hoos River on 15 mängust võitnud 12, edu teisel kohal oleva San Lorenzo ees on üheksa punkti. Viimasest viiest mängust kolm kaotanud Boca on 18 punktiga 13.