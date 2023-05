Neidude U-17 koondis lõpetas sõprusturniiri kaotusega Leedule

Eesti ja Leedu koondised läksid mängule vastu sarnaselt seisult: mõlemad olid enne omavahelist kohtumist alistanud 2:1 Gruusia koondise ning kaotanud 1:5 Bosnia ja Hertsegoviina eakaaslastele.

Leedu koondis jõudis esimese väravani 40. minutil ning läksid teisele poolajale 1:0 eduseisul. Teine poolaeg algas tavavägisemalt ja võimalusi tekkis mõlemale koondisele, aga Gabija Malakauskaite pikendas Leedu edu 69. minutil. Malakauskaite sai viiendal lisaminutil taas löögile ning mäng lõppes leedu 3:0 võiduga.

Eesti U-17 neidude koondise peatreener Anastasija Štšerbatšenia ütles pärast mängu, et turniir andis treeneritele vajaliku ülevaate. "Esimesel poolajal ei täitnud me oma ülesandeid ja eksisime üleminekutel kaitsefaasist rünnakule. Teisel poolajal läks mäng juba paremini käima, aga siis olime juba kaotusseisus. Kogu turniir oli väga hea õppetund nii treeneritele kui ka mängijatele. Saime väga vajaliku ülevaate, milliseid külgi on hädavajalik arendada. Töötame nende teadmiste pinnalt edasi, et valmistuda juuni lõpus toimuvaks Balti turniiriks," ütles Štšerbatšenia.

Sõprusturniiril osales kokku neli riiki: võõrustaja Leedu, Bosnia ja Hertsegoviina, Gruusia ja Eesti. Turniiri parimaks tõusis kahe võidu ja ühe viigiga Bosnia ja Hertsegoviina (6 punkti), teisena lõpetas Leedu (4 punkti), kellele järgnesid Eesti (3 punkti) ja Gruusia (3 punkti).

14.–26. maini toimuva finaalturniiri eel on Eestil kaks neidude U-17 vanuseklassi koondist: üks sünniaastatega 2006 ja 2007, kes võistleb kodusel suurturniiril, ja teine sünniaastatega 2007 ja 2008, kes võistles sõprusturniiril ning esindab Eestit sügisel U-17 EM-valikturniiril.