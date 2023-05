"Spordipühapäev" uuris, kuidas ühendada arvutimänge ning spordiharrastust

Varasemalt Elva valla spordijuhi ametit pidanud Madis Šumanov ütles Johannes Vedrule, et tema uus mittetulundusühing üritab arendada välja hübriidtreeningut, milles liidetakse arvutimängud, e-sport ning traditsiooniline sport.

"Me räägime sellest sihtrühmast, kes ei tee regulaarselt mingit liikumist ja kes ei tegele mingite huviringidega ja kasutavad seadmeid. Neil on ekraanisõltuvus, kui seda võib nii nimetada. Kogu nende elu on pigem seal reaalsuses kui päris keskkonnas. Me püüame nende reaalsuses luua sellised viisid, mis kõnetavad neid ja paneks nad oma tervise eest rohkem hoolt kandma," selgitas Šumanov.

Ta ütles, et spordiregistri andmete järgi on Eestis ligikaudu 350 000 noort, kellest ligi kolmandik käivad trennis. Samas ei ole spordiregistri andmetes eraldatud noored, kes tegelevad mitme trenniga, mistõttu on reaalne number trenniga tegelevaid noori ilmselt väiksem. Šumanovi sõnul enamus neist aga veedavad aega nutiseadmetes.

"See probleem ei ole laste enda tekitatud, sest nad ongi kasvanud ajal, kui olidki arvutid juba olemas. Lapsed tegelikult ei näe et neil on see sõltuvus konkreetselt, nad ei pea seda sõltuvuseks, sest see on see, mida nad on ise kasvades oma iidolitelt näinud," selgitas endine korvpallur.

"Me peame suutma jõuda läbi nendele lastele ja noortele, kus nemad tunnevad ennast mugavalt, kus nad oskavad sellega suhestuda. Ehk me lähenemegi läbi nendele tuttava maailma," lisas Šumanov.

Mittetulundusühing proovib võtta elemente populaarsetest videomängudest ning neile päriselus samaväärne tegevus leida. Kui lihtsam on leida päriselust sarnasusi näiteks FIFA või NBA mängudest, siis samamoodi leiab mänguliste arenduste abil tegevusi ka Minecrafti ning League of Legendsi näitel.

Hiljuti korraldas Šumanov esimese testürituse, kus noored said mängida arvutimänge ning siis mängude põhjal õues liikumismänge teha.