Lyon pööras poole tunniga kolmeväravalise kaotuse võiduks

Lyon asus koduväljakul kohtumist Alexandre Lacazette'i 31. minuti väravast juhtima, kuid loovutas siis Montpellier'le poolaja lõpus kaks väravat ning teise poolaja esimese kümne minuti jooksul veel kaks väravat.

Lyon hakkas 1:4 kaotusseisust välja ronima 59. minutil, kui taaskord jõudis väravani endine Arsenali mees Lacazette. Dejan Lovren tõi kodumeeskonna värava kaugusele 70. minutil, Lacazette realiseeris viigiväravaga kübaratriki 82. minutil.

Kohtumise lisaminutitel määrati VAR-iga konsulteerimise järel Lyonile penalti, sest Montpellier' kaitsja Christopher Jullien oli karistusalas Lacazette'iga liigselt füüsiline. Kolm väravat löönud prantslane lõi penaltikohalt pommlöögi ülemisse nurka ning suur tähistus kodupubliku ees võis alata.

Lacazette on sel hooajal Prantsusmaa kõrgliigas löönud 24 väravat, sama paljuga on hakkama saanud Kylian Mbappe, kelle koduklubi Pariisi Saint-Germain sai ilma Lionel Messita Troyes' vastu hakkama, alistades liigatabeli eelviimase klubi 3:1. Mbappe lõi võidumängus ühe värava.

PSG jätkab pärast pühapäevast 34. mänguvooru liigas 78 punktiga esikohal. Teisel kohal on 72 punktiga Lens, kolmas on Marseille, kes on kogunud hooajaga 70 punkti. Monaco on 64 punktiga neljas, Lille 59 punktiga viies, Rennes 56 punktiga kuues ning Lyon on samuti 56 punktiga seitsmendal real.

Liigatabeli viimasel neljal kohal ehk väljalangemistsoonis on Nantes 32 punktiga, AC Ajaccio 23 punktiga, Troyes 22 punktiga ning Angers 14 punktiga. Angersi kõrgliigast väljalangemine on juba kindel.

Prantsusmaa Ligue 1-s mängitakse hooaja peale 38 mänguvooru.