Kanepi kukkus maailma edetabelis esimese 70 seast välja

Kanepi jätkab esireketina ning vahe Anett Kontaveidiga on 11 tabelirida. Elena Malõgina tõusis 14 kohta ja on esmaspäevase seisuga maailma 361. reket, Maileen Nuudi tõusis 36 kohta ja on edetabeli 535. real, Anet Koskel asetseb 993. kohal ning Katriin Saar on 1154. real.

Üldarvestuses jätkavad Iga Swiatek, Arina Sabalenka ning Jessica Pegula esikolmikuna, Ons Jabeur langes neljandalt kohalt seitsmendaks, tema asemel võttis maailma neljanda reketi tunnustuse Caroline Garcia, kellele järgnevad CoCo Gauff ning Elena Rõbakina.

Pärast tema triumfi Madridi Masters-sarja turniiril võttis meeste tennise live edetabelis taas esikoha 20-aastane hispaanlane Carlos Alcaraz, kes tõuseb kolmapäeval algaval Rooma turniiril ametlikult esireketiks. Aprilli alguses kaotas Alcaraz esikoha Novak Djokovicile, kes jätkab edetabelis teisena.

Meeste esiseitsmes esmaspäevase seisuga enam muudatusi ei juhtunud, kolmandana jätkab Daniil Medvedev, neljas on norralane Casper Ruud ja viies on kreeklane Stefanos Tsitsipas. Endine maailma esireket Andy Murray tõusis ATP Challenger turniirivõidu järel jooksvas edetabelis 41. kohale.

Eesti esireket Mark Lajal jätkab ATP ametlikus edetabelis 303. kohal, Kristjan Tamm on 646., Daniil Glinka 780. real.