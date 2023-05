Dikajev ja Mäsak särasid Euroopa karikaetapil

Eesti koondise üks suurimaid lootuseid Saad Dikajev, kes sel hooajal juba kahel korral väga hea maadlusega EK-etappidel napilt medalitest ilma on jäänud, ei lasknud kolmandal katsel samal juhtuda. Dikajev, kes on tuntud oma vaatemängulise ja tehnilise judo poolest, suutis seekord kogu maadluse klappima saada ning võttis ühes maailma tugevamas judoriigis väga muljetavaldava turniirivõidu.

Turniiriks asetuse saanud Dikajev oli esimeses ringis vaba ning alistas turniiri teises ringis kohaliku sportlase Emil Huseynzade, kes oli sunnitud viigiseisult ründama. Dikajev pööras aga ühe vastase rünnaku enda kasuks ning võitis.

Veerandfinaalis oli vastaseks Mamed Azizibekov. Varasemalt kaks vastast alistanud aseril ei vedanud, sest Dikajev oli juba sõiduvees. Kõigest 40 sekundit kestnud maadluse järel oli Audentese Spordikooli sportlane vastast kaks korda heitnud ning liikus ilma probleemideta järgmisesse ringi.

Poolfinaalis Türgi sportlase Yunus Yazgani vastu näitas Dikajev sisu. Varasemalt sellise haardega maadelnud vastaste vastu mitmeid kordi hädas olnud noor tallinlane leidis haardemaadluses lahendused ning asus ilusa heitega maadlust juhtima. Vaid mõnikümmend sekundit hiljem kasutas ta ära tempot tõstnud vastase ulja pealehakkamise ning vormistas kavala heitega endale finaalikoha.

Finaal Gruusia sportlase Tornike Vakhtangadze vastu oleks võinud kujuneda raskeks võitluseks, aga eestlasel olid teised plaanid. Ta võttis haarde, tõstis grusiini endale puusa peale ning lajatas vastase kõrgelt tatamile selili ning pika teekonna kaasa sõitnud toetajad said autasustamisel esimesena kuulda Eesti hümni.

Vaata 15 sekundit kestnud finaalmatši siit:

Kuid Dikajev polnud ainus Eestlane, kes Goygolis vägeva tulemuse tegi. Raskekaalus saavutas Marek Adrian Mäsak saavutas enda hooaja teise medali, kui alistas pärast esimest vabat ringi mängleva kergusega kohaliku sportlase Agshin Maharramovi.

Poolfinaali vastane Eldar Aliyev(AZE) suutis eestlasele probleeme valmistada, kuid Tallinna Aitados treeniv hiiglase mõõtu Mäsak ei lasknud ebaõnnestumisest ennast heidutada, tõstis veelgi tempot ja ründas maruliselt. Võitlus kandis vilja ning seis õnnestus viigistada. Lisaajale läinud maadluses näitas Mäsak paremat vastupidavust, karistas omakorda ühe vastase ebaõnnestunud rünnakuürituse ning jätkas kindla peale ka maas kinnihoidmisega, pälvides lõpuks pääsme finaali.

Paraku osutus finaalivastane Ramazan Ahmadov seekord pisut kogenumaks. Pärast kaheminutilist maadlust õnnestus sel hooajal juba kolmandat korda EK-etappide finaalis maadleval aseril maasmaadluses Mäsaku pikk käsi sirgeks tõmmata ning valuvõttega eestlane alistuma sundida.

Marek Adrian Mäsak Autor/allikas: Ulker Abbassova/EJU

Koondise peatreeneri Egert Ehari sõnul näitavad selle hooaja tulemused viimaste aastate jooksul noorte tasemel tehtud head tööd. "Sel hooajal on Euroopa karikaetappidelt medaleid võitnud kolm erinevat noort. Lisaks on mitmed teised saavutanud esikümne kohtasid. See näitab klubides rohujuuretasandil tehtavat head tööd ja annab lootust, et algamas on Eesti judo uus tõusulaine," ütles Ehari

Dikajev ja Mäsak osalevad mai lõpus Portugali EK-etapil ning seejärel ootab ees juba ettevalmistus suvisteks tiitlivõistlusteks.