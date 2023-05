Eesti kettagolfarid alustasid Euro Pro Tour'i sarja võidukalt

Villmann ning soomlane Samuel Hänninen lõpetasid viimase korvi võrdses seisus ning võitja tuli selgitada ümbermängimisega. See tähendab mängu jätkamist kuni skoorides tekib erinevus. Selgusele jõuti teise korviga, kus mõlema mängija avavise jäi väljapoole green'i ning eduka pika puti sooritas vaid Villmann.

Taani jõudes oli Villmannil enda sõnul soov eelkõige mängida auhinnalise esi-31 hulka, kuid mida päev edasi, seda enam hakkas reaalseks muutuma poodiumikoht. "Viimasel päeval suutsin tempos püsida. Ma teadsin, et ma olen back-nine'i [raja teine pool] mänginud üllatavalt hästi ja nii läks ka viimasel päeval," kommenteeris eestlane, kes võistles esimeset korda väljaspool Eestit.

"Ma teadsin, et konkurents on väga tugev ning et üldse nendega tempos püsida, peab mängima väga hästi. Tase on ikka üsna kõrgele aetud. Endale ei ole veel kohale jõudnud, millega ma hakkama sain. Ma olen väga õnnelik selle üle, kuidas ma mängisin," sõnas Villmann, kelle lõpptulemuseks jäi 21 viset alla par'i.

Allsalu asus naiste divisjoni juhtima juba esimesel võistlusringil ning lõpptulemusega +12 edestas ta teist kohta seitsme viskega. Poodiumi teisel astmel võttis koha sisse teinegi eestlanna, Anneli Tõugjas-Männiste.

Kõik kolm mängijat kuuluvad Eesti tippmängijate hulka, kes tõid eelmisel aastal koju MM-i tiimide kulla.