Selgusid Kanepi ja Kontaveidi avavastased tugeval Rooma turniiril

Kanepi kohtub Itaalia lahtiste nime kandva võistluse avaringis tšehhitar Marketa Vondroušavaga (WTA 80.), kellele on kaotanud mõlemad senipeetud omavahelised matšid, sealhulgas tänavu jaanuaris Adelaides.

Kontaveit läheb kõigepealt vastamisi ameeriklanna Alycia Parksiga (WTA 54.), kes võitis tänavu veebruaris Lyonis karjääri esimese WTA turniiri. Omavahel nad seni kohtunud ei ole.

Kanepi ja Kontaveit loositi Roomas samasse tabeliveerandisse ehk võivad teoreetiliselt veerandfinaalis kohtuda. Samas seltskonnas üritab teiste seas edasipääsu aga ka maailma esireket Iga Swiatek.

Main draw singles @InteBNLdItalia, which features a 96-player field this year, played across 12 days.



Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, and Ons Jabeur are the Top 4 seeds.



Main draw begins on Tuesday. pic.twitter.com/eobJ4Pw7GR