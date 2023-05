Edmonton viskas 32 minutiga viis väravat ja viigistas seeria

Jäähokiliiga NHL-i põhihooajajärgses Stanley karikasarjas alistas Edmonton Oilers öösel vastu pühapäeval Vegas Golden Knightsi 5:1, et veerandfinaalseeria üks-üks viigistada.

Edmonton kaotas seeria avamängu võõrsil 4:6, kuid vastas teises mängus Vegase jääl suurepärase avakolmandikuga, kus skoorisid lausa neljal korral. Kapten Connor McDavid viskas teise kolmandiku 12. minutil Edmontoni väravasse viienda litri ning viis Oilersi 5:0 juhtima. Golden Knightsil õnnestus otsustava kolmandiku alguses üks värav visata, kuid pidid kodujääl vastase 1:5 paremust tunnistama.

McDavid viskas Oilersi eest kaks väravat ning lisas veel ühe väravasöödu. Leon Draisaitl skooris kaks väravat, väravani jõudis ka Evan Bouchard. Vegase värava autor oli Ivan Barbašev.

Stanley karikasarja neljas veerandfinaalseerias on kõigis mängitud kaks kohtumist, Carolina Hurricanes võitis mõlemad kodumängud New Jersey Devilsi vastu, Florida Panthers röövis Toronto Maple Leafsilt täielikult koduväljakueelise, kui alustas seeriat kahe võõrsil võiduga. Seeriad Dallas Starsi ning Seattle Krakeni ja Vegas Golden Knightsi ja Edmonton Oilersi vahel on üks-üks viigis.

Stanley karikasari jätkub pühapäeva õhtul kell 22.30, kui New Jersey võõrustab Carolinat.