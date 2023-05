Bayern teenis võidulisa, Leipzig pääses kolmandale kohale

Pärast väravateta avapoolaega avas Serge Gnabry Werderi väravaluku 62. minutil ning kümme minutit hiljem viis Leroy Sane Müncheni klubi kahe väravaga ette. Kuigi Bremenil õnnestus 87. minutil vastuvärav lüüa, jäi sellest väheks ning Bayernil õnnestus võõrsil 2:1 võit võtta.

Võiduga kindlustas Bayern koha järgmise hooaja Meistrite liigas ning pikendas edu liigatabelis teisel kohal asetseva Dortmundi Borussia ees nelja punkti peale. Dortmund mängib enda hooaja 31. kohtumise pühapäeva õhtupoolikul.

Laupäevasel mängupäeval läksid omavahel vastamisi ka esiviisikusse kuuluvad Freiburg ning RB Leipzig. Leipzig läks mängupäevale vastu liiga viiendana, kuid Kevin Kampli 73. minuti tabamus oli piisav, et neile 1:0 võit realiseerida. Liigatabeli kolmanda koha klubi Berliini Union kaotas võõrsil Ragnar Klavani endisele koduklubile Augsburgile 0:1, mistõttu õnnestus Leipzigil tõusta liigatabeli kolmandaks.

Pärast 31 mänguvooru on Müncheni Bayern kogunud 65 punkti, Dortmundil on ühe vähema mänguga 61 punkti. Leipzig on 57 punktiga kolmandal kohal, Berliini Union on 56 punktiga viimasel Meistrite liiga kohal, viiendal kohal asetsev Freiburg on samuti 56 punkti kogunud. Kuuendal kohal on Leverkuseni Bayer 48 punktiga.

Saksamaa Bundesligas mängivad kõik klubid hooaja peale 34 mängu.

Teised tulemused:

Mönchengladbachi Borussia - Bochum 2:0

Berliini Hertha - Stuttgart 2:1

Hoffenheim - Frankfurdi Eintracht 3:1