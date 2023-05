Madridi Real tuli üle üheksa aasta taas Hispaania karikavõitjaks

22-aastane brasiillane viis Madridi neutraalsel väljakul juhtima juba teisel minutil, kui Vinicius vasakult äärelt oskuslikult palli kasti viis ning terava sööduga värava eest Rodrygo leidis. Pärast poolajapausi jõudis aga Osasuna viigiväravani, kui Lucas Torro 58. minutil madala kauglöögiga kohtumise viigistas.

Tasavägise finaali 70. minutil mängis taas Vinicius vasakult äärelt palli kasti, kust pärast ebaõnnestunud puhastust sai kaugelt löögile sakslane Toni Kroos. Kroosi löögile jäi ette Osasuna kaitsja, kuid pall põrkas ei kellegi muu kui Rodrygo ette, kes taaskord värava eest palli võrku pani.

Enam väravalisa ei sündinud ning Madridi Real võitis pärast üheksa-aastast põuda klubi ajaloo 20. Hispaania karika.

Kahe värava autor Rodrygo ütles pärast kohtumist, et on nelja aastaga võitnud kõik tiitlid, mis Madridi Realiga võimalik võita. "Rääkisime just sel nädalal sellest, kui kaua Real pole seda võistlust võitnud ja mul oli endal ka see puudu. Lõin kaks väravat, see oli minu jaoks väga eriline õhtu," ütles 22-aastane brasiillane.