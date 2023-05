Postitus sotsiaalmeedias tõi olümpiavõitjale viieaastase võistluskeelu

Wallace'i Instagrami konto jälgija küsis temalt jaanuaris, kas ta laseks 12-kaliibrilise relvaga riigi president Lulat näkku. Seepeale pani võrkpallur üles küsitluse, kas ta peaks seda tegema.

Hiljem võttis 2016. aastal Rio de Janeiros koondisega olümpiavõitjaks kroonitud mängija, kes toetab Brasiilia eelmist presidenti Jair Bolsonarot, postituse maha ja vabandas, kuid sai siiski karistada.

Esialgu piirduti aastase rahvuskoondise esindamise keeluga ja 90-päevase rahvusliku tasandi võistlustel osalemise keeluga, aga vaidluste käigus suurendas Brasiilia olümpiakomitee eetikakomisjon karistust koguni viiele aastale.

"Ma olin üsna üllatunud. Viis aastat on pikk aeg. Olen hetkel 35-aastane, saan tänavu 36. Kui nii läheb, siis teoreetiliselt on minuga kõik," lausus Wallace väljaandele Globo. "Ma kahetsen seda väga. Tegin vea, nagu teevad vigu teisedki."

Siiski sõnas võrkpallur, et ei kavatse veel ketse nurka visata ja kavatseb viia asja rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS). "Ma ei lõpeta mängimist. Ma usun, et mul on endiselt võimalus mängida väljaspool Brasiiliat, nii et ma ei peatu."