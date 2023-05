Naiste meistriliiga parimad on Saulus ja Ševoldajeva

Saku Sportingu ründaja Katriin Sauluse panus naiskonna edusse on olnud märkimisväärne – nelja mänguvooruga on ta löönud seitse väravat, sealjuures neli neist 12:0 eduga võidetud Pärnu JK Vapruse ja Viljandi JK Tuleviku ühendnaiskonna vastu. Saulus on pärast nelja mänguvooru seitsme tabamusega meistriliiga resultatiivseim mängija.

Tallinna FC Flora on meistriliiga ainus naiskond, kes kõik neli vooru täiseduga läbinud. Aleksandra Ševoldajeva juhendamisel on teenitud võidud Tartu JK Tammeka (2:1), Saku Sportingu (3:1), Põlva FC Lootose (8:0) ja JK Tabasalu (4:1) üle.

Kuu parimate valimisel läksid arvesse Meistriliiga kohtumised perioodil 31. märts kuni 30. aprill.