Kivioja asub Marbellas poolpika distantsi MM-pääset püüdma

Viimati tegi Kivioja poolpikal distantsil kaasa möödunud aasta septembris Saksamaal Dresdenis, kus ületas küll finišijoone esimesena, kuid rattaraja eksimuse tõttu tühistati hiljem tema tulemus.

"Viimasest poolpikast distantsist on tõesti natuke möödas, aga olen talvel korraliku põhja saanud laduda. Poolpika distantsi treeningud ei erine väga palju mu tavapärastest treeningutest ja tunnen, et lähen starti hea ettevalmistusega," ütles viimased paar nädalat Eestis viibinud Kivioja. "Sain kodus treenida eraldistardirattal ja tundsin ennast mugavalt. Ka see annab enesekindlust juurde."

"Rada on Marbellas väga mägine, mis peaks minu kasuks mängima, sest olen Portugalis harjunud mägesid sõitma," jätkas Kivioja. "Stardinimekiri on üllatavalt pikk ja seal on paar nime, kes on mulle juba varasemalt tuttavad ja mõni nimi on selline, kes võib üllatada. Aga usun, et olen ise ka võimeline üllatama."

Lisaks Kiviojale stardivad Marbellas Eesti harrastustriatleedid Steven Siht (M25-29), Kristjan Vene (M25-29), Priit Ailt (M40-44), Kaupo Jansen (M45-49), Aleksei Nikolajenko (M45-49), Ivar-Illimar Ots (M45-49) ja Denis Sivovol (M45-49).