Kindla võidu võtnud Warriors viigistas Lakersiga seeria

Lakers võitis esimese veerandaja ja oli ka teise veerandi alguses seitsme punktiga peal, aga pärast 42:42 viigiseisu tegi Warriors 6:0 vahespurdi ja rohkem enam edu käest ei antud.

Warriors tabas mängu jooksul 21 kaugviset, seeria esimese kahe mänguga on nad nüüd tabanud 42 kolmepunktiviset ja see on uus NBA play-off'ide rekord.

Võitjate parimana tõi Klay Thompson 30 punkti, Stephen Curry lisas 20 punkti ja andis 12 korvisöötu. Draymond Green ja Andrew Wiggins panustasid mõlemad 11 punktiga, lisaks võttis Green 11 lauapalli ja andis üheksa resultatiivset söötu.

Lakersi ridades oli resultatiivseim LeBron James 23 punktiga, lisaks võttis ta seitse lauapalli. Rui Hachimura panustas 21 punkti ja viie lauapalliga.

Nelja võiduni peetava seeria järgmised kaks kohtumist peetakse Los Angeleses.