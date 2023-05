Eesti noored vibulaskjad parandasid esimesel välisvõistlusel rekordeid

Gatežis võistlesid Andres Sarapuu (sportvibu, U-21 noormehed), Hanna Alice Haavapuu (sportvibu, U-21 neiud), Marielle Laasma (sportvibu, U-21 neiud), Patrick Järve (sportvibu, U-18 noormehed), Tarvet Labi (sportvibu, U-18 noormehed) ja Liis Kirsch (sportvibu, U-18 neiud).

Sarapuu lasi kvalifikatsioonivõistlusel võimsa isikliku rekordi – 613 silma. Esimest aastat U-21 vanuseklassis võistlev Haavapuu ületas ennast samuti ja lasi kvalifikatsiooniringis isikliku rekordi – 518 silma. Labi uueks isiklikuks rekordiks sai Gatežis vormistatud 588 silma, lisaks kaotas Labi duell-laskmise vaid ühe punktiga.

Eesti noorsportlased sel korral kõige kõrgemate kohtade nimel ei võistelnud ja lõpetasid võistluse 33. kohaga. Segavõistkonnad, U-21 koosseisus Sarapuu/Haavapuu ja U-18 koosseisus Labi/Kirsch lõpetasid võistluse üheksanda kohaga.

"Hea meel, et isiklik rekord just sellisel võistlusel sai lastud ja nii kibeleks juba järgmisesse starti, väga kripeldab....Algus tehtud ja võimas kogemus saadud!" võttis Sarapuu võistluse kokku.

"Väga uhke tunne oli osaleda sellisel suurvõistlusel, närv vedas alt, kuna puudus sellise suurvõistluse kogemus. Kindlasti tahaks jätkata treenimist, et jõuda ka järgmistele suurvõistlustele," sõnas Haavapuu.

"Võtsin võistlust nagu Eestis võisteldes ja nii äge oli sellisel suurel võistlusel osaleda," lisas Labi omaltpoolt. "Olen rahul, et tegin oma isikliku rekordi, aga kurb on, et nii napilt duelli kaotasin. Jätkan treenimist, et jõuda järgmistele sellistele võistlustele."

"Selleks korraks on võistlus läbi ja hetkeks võttis kõigil näod kurvaks. Tegime esimesed järeldused ja saime aru, et peame veel hoolega vaeva nägema. Kõik noored said ägeda kogemuse võrra rikkamaks ja on rõõmsad, et said võimaluse nii suurel võistlusel osaleda," ütles noortega võistlustel käinud Viljandi Spordikooli/Vana-Võidu Vibuklubi treener Aune Varik. "U-21 sai küll võistelda ilma vihmata, aga toime tuli tulla tugeva tuulega. See tundus raske meie noorsportlastele. Õnneks nüüd kõigil meeled rõõmsad ja saame veel teha kaks trennipäeva, enne kui koduteele asume."