Pühapäeval joostakse Tallinnaks seljaaju vigastusega inimeste heaks

Jooksuga kogutakse raha seljaaju vigastuste ravivõimaluste leidmiseks. Jooksuvõistluse algatas Wings for Life fond, mis tänaseks on toetanud üle 200 teadusprojekti 19 riigis.

Alates 2014. aastast on tänu Wings for Life World Runile kogutud heategevuseks juba üle 33 miljoni euro. Ainuüksi 2022. aastal annetas Wings for Life World Run 4,7 miljonit eurot tänu 161 892 osalejale 192 riigist.

Tallinnas on seekordne ühisjooks natuke teises võtmes. 7. mail algusega 14.00 starditakse Tallinna kesklinnas Kalevi staadionil, kus joostakse heategevuseks mõnusa muusika ja hea meeleolu saatel.

Ürituse puhul on tegemist app run'iga, mis tähendab, et jooksust osa võtmiseks peab olema jooksjal kaasas mobiiltelefon, kus on olemas Wings of Life World Run rakendus ja kõrvaklapid.

Jooksjaid ajab taga virtuaalne püüdja-auto – parim jooksja peab jooksma ka kõige pikema distantsi. Esimesed 30 minutit saad edumaad, misjärel hakkab virtuaalne püüdja-auto jooksjaid taga ajama. Finiš asub täpselt seal, kus püüdja-auto jooksjale järgi jõuab.

Jooksu osaleja valib ise oma kiiruse, distantsi ja finišijoone, nii et osaleda saavad kõik: nii harrastajad, kõndijad, ratastoolis sõitjad kui ka olümpiavõitjad.

Miljonid inimesed üle maailma sõltuvad pärast seljaaju vigastust ratastoolist - üsna tihti on vigastuse tekkepõhjuseks liiklusõnnetused või kukkumised. Wings For Life on mittetulunduslik seljaaju vigastuste uurimise fond, mille missiooniks on leida parimaid ravivõimalusi. Wings For Life on alates 2004. aastast rahastanud teadusprojekte ja kliinilisi teste üle maailma. Olgugi, et ravi pole veel leitud, on tehtud selles suunas juba suuri samme.

Heategevusliku jooksu ajakava Kalevi staadionil:

13.30 soojendus

14.00 start

Registreerida saab siin.