Lazio säilitas teise koha, aga Juventus hingab kuklasse

Ciro Immobile seitsmenda minuti tabamus jäeti suluseisu tõttu lugemata, aga Felipe Anderson viis 14. minutil pealinnaklubi siiski juhtima. Lõppseisu vormistas üleminutitel Toma Basic.

Lazio lähim jälitaja Torino Juventus oli kodus üle Leccest 2:1 (15. Leandro Paredes, 40. Dušan Vlahovic - 37. pen Assan Ceesay) ja Milao Inter võõrsil koguni 6:0 Veronast (31. ov Adolfo Gaich, 36. Hakan Calhanoglu, 38., 61. Edin Džeko, 55., 90+2. Lautaro Martinez).

Kui neljapäeva õhtul võõrsil Udinesega mängiv Napoli (79 punkti) on meistritiitli sisuliselt kindlustanud, siis ülejäänud Meistrite liiga kohtade nimel käib väga vihane võitlus: hetkel on teine Lazio (64), kolmas Juventus (63), neljas Inter (60), viies Atalanta (58), kuues AC Milan (58) ja seitsmes AS Roma (58).

Itaalia kõrgliiga hooaja lõpuni jääb veel viis vooru.