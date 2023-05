Viimast korda teismelisena mänginud Alcaraz tuli raskest seisust välja

Reedel 20. sünnipäeva tähistav Alcaraz loovutas avasetis venelasele oma esimesel servil kaks punkti, aga jäi teises setis 2:5 kaotusseisu, sealjuures oli Hatšanovil kaks võimalust teha seisuks ka 5:1.

Tiitlikaitsja vastas aga võimsalt, kui võitis viis geimi järjest ning pääses tund ja 51 minutit kestnud mängu järel nelja parema sekka. "Rääkisin endaga mängu jooksul palju, ütlesin, et pean olema passiivne ja mitte kiirustama. Teises setis olin raskustes, mul oli väga keeruline tagasi tulla. Õnneks teadsin, et mul tekivad võimalused, üritasin neid lihtsalt ära kasutada ja mul on hea meel, et mul õnnestus edasi pääseda," sõnas Alcaraz.

Maailma teine reket on sel hooajal võitnud 27 ja kaotanud kaks mängu, poolfinaalis läheb ta vastamisi Borna Corici ja Daniel Altmaieri vahelise mängu võitjaga. Kui Alcarazil õnnestub Madridis trofee pea kohale tõsta, tõuseb ta taas Novak Djokovici ette maailma esireketiks.

Madridis toimuval kõrgeima kategooria naiste turniiril langes veerandfinaalis konkurentsist maailma kolmas reket Jessica Pegula, kes kaotas 4:6, 6:0, 4:6 Veronika Kudermetovale (WTA 13.). Venelanna jääb poolfinaali vastast ootama esireketi Iga Swiateki ja horvaatlanna Petra Martici vahelisest matšist. Teises poolfinaalis kohtuvad Maria Sakkari ja Arina Sabalenka.