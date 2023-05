Operatsioonil käinud Raducanu jääb suvistelt slämmiturniiridelt eemale

Randmevigastusega võitlev tunamullune USA lahtiste võitja Emma Raducanu käis noa all ning peab taastudes vahele jätma nii Wimbledoni kui Prantsusmaa lahtiste slämmiturniiri.

"On aus öelda, et viimased kümme kuud on minu jaoks olnud keerulised, sest võitlen mõlemal käel pidevalt tagasi tuleva vigastusega," kirjutas 20-aastane britt sotsiaalmeedias. "Lasen mõlemat kätt opereerida, pean väljakutelt eemal olema paar kuud ning selle aja jooksul tehakse operatsioon ka mu hüppeliigesele."

"Mul on kahju, et pean suvised turniirid vahele jätma. Üritasin oma probleemide tõsidust vähendada: tänan kõiki fänne, kes jätkasid ka ilma fakte teadmata minu toetamist," lisas noor tennisist.

Pärast suurüllatajana USA lahtiste tiitli võitmist 2021. aastal on Raducanul olnud probleeme erinevate vigastustega ja neist taastumise järel vormi leidmisega. Eelmisel kuul jättis ta lõikuseks valmistudes vahele ka kõrgeklassilise Madridi turniiri, mistõttu kukub ta esimest korda pärast slämmitiitlit maailma esisaja seast välja.