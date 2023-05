Käsipalli meistriliigas algavad poolfinaalid

Kui Põlva ja Tapa läksid vastamisi karikavõistluste poolfinaalis, oli Serviti sarnaselt neljapäevaga kindel soosik, kuid siis suutsid lääne-virulased vastased alistada ning ise finaali pääseda. Meistriliigas ja Balti liigas on aga mängitud kuuel korral ning nendest viis lõppesid Põlva võiduga ja korra jäi peale SK Tapa. Lõuna-eestlased sammusid läbi põhiturniiri pea vankumatu hooga, kui kogu hooaja jooksul loovutati vaid üks punkt Viljandi HC-le. N.R Energy mehed võtsid kümme võitu ning sama arvu kaotusi ja lõpetasid hooaja neljandana.

"Tiitlid ja võidud on loomulikult tähtsad, kuid kevadet mina üle ei hindaks, lõpuks oli sel hooajal meie jaoks kaalul neli kulda (Põlva Serviti osales eurosarjas, Eesti karika- ja meistrisarjas ning Balti liigas - toim.). Lõpuks on tegemist pikema protsessiga, mis kestab kogu hooaja, kus arendame noormängijaid ning parandame koostööd," rääkis Serviti peatreener Kalmer Musting. "Tapa on südikas ning tugeva iseloomuga meeskond, kel on Vahur Oolupi, Kaspar Leesi ja Rail Ageni näol rünnakul kindlad liidrid. Nad on ka ainuke meeskond, kellele me Eesti tiimidest tänavu kaotanud oleme ning seetõttu teame, et midagi lihtsat meid ees ei oota. Eks platsil näeme, kes siis, kelle vastu, kuidas hakkama saab.

Viljandi ja Mistra alustavad kohamänge erinevatelt positsioonidelt, kuna kolm Viljandi põhimeest naasid äsja koondisega Islandilt, samas kui Mistra tiimist ei esindanud Eesti riiki ükski mees ning saadi korralikult vaid poolfinaalideks valmistuda. Meeskonnad lõpetasid põhiturniiri võrdselt 26 punkti peal, kus vaid omavaheliste matšide võrdlus andis neljas kohtumises napi neljaväravalise edu mulkidele. Viljandi võitis kahel korral ning sai sama arvu kaotusi. Tiimid tunnevad teineteist hästi, kuna kahel korral kohtuti ka Balti liigas ning samuti karikasarjas, need kõik mängud lõppesid Viljandi võiduga.

"Eks ta kipub nii olema, et iga hooaeg satub üks meeskond rohkem tee peale, kui teised. Mistraga oleme palju mänginud, aga ega kevadel suurt vahet ei ole, kes, kui palju vastas on olnud. Meil olid kolm mängijat koondises, kes said vahepealse pausi ajal mängupraktikat. Eks siis paistab, kas see positiivne pool kaalub üles saadud koormuse," ütles Viljandi HC peatreener Marko Koks.

"Senised kohtumised on pigem olnud Viljandi poole kaldu, seega me saame rahulikult peale lennata ja meil on siin ainult võita. Tavaliselt koondisest tulevad mehed mängivad ka koduse klubi eest paremini ning see peaks neile lisaplussi andma. Meie ajame oma asja ning eks platsil selgub, mis suudame ära teha," lõpetas Mistra juhendaja Jüri Lepp.

Meeste veerandfinaalide graafik:

04.05 19:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti - SK Tapa/N.R. Energy

05.05 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC - Mistra

07.05 14:00 Tapa Spordihoone SK Tapa/N.R. Energy - Põlva Serviti

08.05 19:00 Kalevi Spordihall Mistra - Viljandi HC

(Kolmas mäng mängitakse vajadusel vastavalt 10.05 ja 11.05)