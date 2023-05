Eesti mäestlaskujad pälvisid Poolas mitu medalit

Robert Johanson (Hawaii Express) võidutses eliitmeeste klassis tulemusega 1.36,98. Talle järgnesid poolakas Damian Konstanty (+3,26) ja Hendrik Kirsipuu (7,01).

"Võiks öelda, et oli perfektne nädalavahetus," sõnas Johanson. "Rada oli kiire, tingimused olid ideaalsed ja treenimiseks võrratud. Iga sõiduga tekkis kiirust juurde ja enesetunne läks ainult paremaks. Jäin nädalavahetusega rahule ja kindlasti andis see palju enesekindlust juurde eesolevateks võistlusteks."

Hendrik Kirsipuu ütles, et kiirusega oli kohati raske kohaneda. "Suures pildis võib rahule jääda, sest tean, et kiirus on olemas. Lihtsalt tuleb tööd edasi teha ja lõpuks üks korralik sõit kokku panna," ütles rattur.

Naiste seas võidutses poolatar Amelia Dudek ajaga 1.56.05. Katarina Väljako (+8,81) pälvis teise koha ja poolatar Malgorzata Madyda (+29,95) kolmanda koha.

"Võistlus läks enam-vähem hästi," ütles Väljako. "Tean, millistes kohtades oleks saanud kiiremini sõita. Käed on nõrgad ja see hoiab mind kindlasti tagasi. Ratast oli keeruline kontrollida, mistõttu pidin vahepeal sõitma üle enda võimete. Esmaspäevasel viimasel treeningsõidul sõitsin ka valusalt puusse ja tegin seljale haiget. See oli mu esimene downhill'i võistlus välismaal ja sain aru, et päris downhill on ikka palju lõbusam kui maanteesõit."

Meesjuunioride klassis jõudsid kolme parema hulka poolakad Igor Krywult (1.41,94), Kacper Sidlo (+0,70) ja Mikolaj Sliwka (+2,30). Siim Savik pälvis kuuenda koha, kaotades võitjale 3,09 sekundiga. "Järgmiseid võistluseid silmas pidades oli nädalavahetus heaks treeninguks. Kiirel rajal sõitmine oli nauding. Jäin oma sõidetud ajaga peaaegu rahule, sest sõitsin mõlemad finaalsõidud katkise kämblaluuga," ütles Savik.

Laupäeval peeti Poolas veel meelelahutuslik urban downhill, kus pjedestaalile jõudsid Robert Johanson ja Katarina Väljako. Johanson oli eliitmeeste seas kolmas ning Väljako naiste seas teine.