Kevin Saar lõpetas ATV Motocross Nationalsi etapil kümnendana

Laupäevase Pro klassi kvalifikatsiooni lõpetas Saar kümnendana. Esimeses sõidus võttis eestlane stardi järel sisse 12. koha ning püsis seal suurema osa võistlusest. Esikoha teenis Joel Hetrick, teine oli Jeffrey Rastrelli ja kolmas Chad Wienen.

Teist sõitu alustas Saar tunduvalt parema stardiga ja ta pääses seitsmendale kohale. Sõidu esimese poolega pääsesid kaks konkurenti Saarest mööda ning eestlane lõpetas üheksandana. Algusest kuni lõpuni juhtis sõitu Hetrick, teise koha võttis Wienen ja kolmanda Rastrelli.

Etapi kokkuvõttes tuli Saar kümnendale kohale. Etapivõidu teenis Hetrick, teine oli Wienen ja kolmas Rastrelli. Sarja kokkuvõttes on Saar 64 punktiga 12. kohal. Liider on 164 punktiga Hetrick, teisel kohal on 143 punktiga Bryce Ford ja kolmandal kohal 138 punktiga Rastrelli.

Päev hiljem toimunud Pro-AM klassi sõitudes tuli Saar esimesele ja kolmandale kohale ning see andis talle etapi kokkuvõttes teise koha. Esikoha sai Jayden Londerville ja kolmas oli Mason Jackson. Pro-AM klassis on hoiab Saar nüüd kuuendat kohta.

Järgmine etapp toimub 13.-14. mail.