Barcelona jõudis liigavõidu kindlustamisest ühe mängu kaugusele

Koduses kõrgliigas vaid kolm mängu kaotanud Barcelona jäi teisipäeva õhtul Osasuna vastu 26. minutil arvulisse ülekaalu, kuid pidi värava leidmisega omajagu vaeva nägema. Barcelona jõudis siiski 85. minutil võiduväravani, kui Frenkie de Jong Robert Lewandowski lühikese tsenderduse Jordi Alba jalale suunas. Alba ei eksinud ning Barcelona võitis mängu 1:0.

Barcelona tiitlijahi tegi märksa lihtsamaks Madridi Reali teisipäevane 0:2 kaotus Real Sociedadile. Sociedad asus mängu juhtima 47. minutil ning 14 minutit hiljem saadeti Dani Carvajal väljakult ära, mis jättis Madridi klubi arvulisse vähemusse. Sociedad lisas 85. minutil veel teisegi värava ning võitis kohtumise 2:0. Teisipäeva õhtul pälvis võidu ka Almeria, kes sai 2:1 jagu Elchest.

Barcelona on 33 mänguvooruga kogunud 82 punkti ning asub teisel kohal asetsevast Madridi Realist lausa 14 punkti kaugusel. Kolmandal kohal on Madridi Atletico 66 punktiga ning viimasel Meistrite liiga kohal on Real Sociedad 61 punktiga, edestades Villarreali kaheksa punktiga.

Barcelona kohtub 14. mail La Ligas Espanyoliga ning klubil on võimalus võiduga kindlustada nende 27. Hispaania jalgpalli kõrgliiga meistritiitel.