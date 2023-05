Martin Rump stardib taas Le Mans'i 24 tunni sõidul

Martin Rump tuleb 10. juunil algava Le Mans'i 24 tunni sõidu starti Proton Competition tiimi värvides. Tema tiimikaaslased on Porsche 911 RSR-19 auto roolis Hollywoodi näitleja Michael Fassbender ja neljakordne Le Mans'i 24 tunni sõidu võitja Richard Lietz, kellega sõidetakse ühes tiimis tänavu ka Euroopa Le Mans'i võistlussarjas.

Kokku osaleb tänavusel Le Mans'i 24 tunni sõidul 62 tiimi, neist GTE klassis 21. Eelmisel aastal sai Rump oma võistlusklassis Le Mans'il 11. koha. Kokku sõitis ta toona seitse tundi ja 45 minutit, mille jooksul läbis 114 ringi ehk ca 1500 kilomeetrit.

Kuna tänavu on Le Mans'i 24 tunni sõidu 100. aastapäev, on juuni teisel nädalavahetusel oodata raja äärde enam kui 300 000 inimest. Samuti pälvib Rump selle aasta sõidul rohkelt tähelepanu, kuna tiimikaaslasest Michael Fassbenderist filmitakse eelmistel hooaegadel rohkelt menu pälvinud saatesarja "Road to Le Mans".

Proton Competitioni tiim (vasakult): Richard Lietz, Michael Fassbender, Martin Rump Autor/allikas: Paola Depalmas

"Kahtlemata saab tegemist olema väga suure sündmusega ja sajas juubeliaasta lisab tänavusele Le Mans'i 24 tunni sõidule veelgi kaalu. Eelmisel aastal esimese eestlasena Le Mans'il sõites sai esimene õhin ära kogetud ent ootan tänavu veelgi suuremat elamust. Kuna oodatakse viimaste aastate suurimat publikuarvu, on see emotsioon kindlasti veel suuremgi," ütles Rump.

Rump tõdes, et eelmise aasta kogemuse pealt on tänavu oluliselt lihtsam raskele katsumusele vastu minna. "Ühest küljest tean ma oluliselt rohkem seda rada. Kuna suuremas osas on tegemist linnarajaga, siis seal on erilisi kohti ja üllatusmomente, mida tavarajal ei leidu. Nii eelmise aasta kogemus kui ka see, et olen Porsche roolis kogunud veelgi enam kilomeetreid, teevad mu tänavuseks aastaks kindlasti enesekindlamaks. Samuti see, kuidas need 24 tundi mööduvad," sõnas eestlane.