Eesti võõrustab kestvusratsutamise MM-i

Maailmameistrivõistluste toimumiskoht Padise Equestrian Centre (PEC) on üks väheseid alalisi kestvusratsutamise keskuseid Euroopas. Eesti võistlusrajad on pälvinud rahvusvahelist tunnustust ning on tuntud oma tehniliste elementide poolest, mis seavad esikohale hobuste heaolu.

Padise ratsakeskus valiti FEI maailmameistrivõistluste võõrustajaks pärast pikka pakkumisprotsessi, mis algas 2019. aastal. PEC taotles järjekindlalt meistrivõistluste korraldamist ja sai lõpuks, 2021. aasta otsusega õiguse korraldada 2023 FEI noorhobuste kestvusratsutamise MM.

Lisainfot leiab võistluse kodulehelt.