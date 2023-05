Zhang pääses esimese hiinlasena Masters-sarja turniiril veerandfinaali

Madridis jätkuval kõrgeima kategooria tenniseturniiril tuli Zhang Zhizhen (ATP 99.) ameeriklase Taylor Fritzi vastu välja kaotusseisust, et pälvida 3:6, 7:6 (5), 7:6 (8) võit, millega sai esimeseks Hiina tennisistiks, kes Masters-sarja turniiril veerandfinaali jõudnud on.

Kaks tundi ja 29 minutit väldanud kohtumises kaotas Zhang avaseti ning jäi siis teises setis 3:4 kaotusseisu, kuid suutis siiski kiires lõppmängus setivõidu võtta. Otsustavas kolmandas setis vahetasid mängijad Fritzi juhtimisel geimivõitusid kuni lõppmänguni, kus hiinlane kolm matšpalli päästis ning ameeriklase alistas.

Võiduga sai Zhangist esimene Hiina tennisist, kes kõrgeima kategooria turniiril veerandfinaali jõudnud on. Samuti oli võit maailma 10. reketi vastu Zhangi jaoks tema karjääri esimene esikümnesse kuuluva mängija vastu.

"Ma ei mõelnud selle peale. Ei mõelnud tema asetuse peale, sest sa pead lihtsalt võimalikult hästi mängima," ütles Zhang pärast matši. "Enne matši teadsin, et ta on tugev vastane. Nõrkusi tal pole, seega tegin lihtsalt, mis sain. Pärast esimese seti kaotamist pidin natuke pingelisemalt mängima. Lõpuks võitsin, see on imeline."

Zhang kohtub järgmises ringis maailma 121. reketi Aslan Karatseviga. "Avaldan teile saladuse: ma kaotasin Karatsevile trennis 0:6," ütles Zhang.

Teisipäeval pääses turniiri veerandfinaali maailma teine reket Carlos Alcaraz, kes loovutas Alexander Zverevile (ATP 16.) tunni ja 23 minutit väldanud kohtumises vaid kolm geimi. Edasipääsu pälvis ka maailma viies reket Stefanos Tsitsipas, kes alistas Bernabe Miralles Zapata (ATP 42.) 6:3, 6:1.

Naiste turniiril pälvis laupäeval edasipääsu poolfinaali maailma teine reket Arina Sabalenka, kes alistas Mayar Sherifi (WTA 59.) 2:6, 6:2, 6:1. Samuti pääses poolfinaali maailma edetabeli üheksandal kohal asetsev Maria Sakkari, kes sai pea kolm tundi kestnud kohtumises maailma 35. reketist Irina-Camelia Begust 6:7 (3), 6:4, 6:2 jagu.