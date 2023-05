TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Levadia ja Paide

Levadia on sel hooajal ainus meeskond Premium liigas, kes pole pidanud kaotusevalu tundma. Esimesest üheksast mängust on Levadia võtnud seitse võitu ning on pidanud leppima kahe viigiga. Paide Linnameeskond on hooaega tagasihoidlikumalt alustanud, võites esimesest üheksast mängust vaid kaks.

Liigatabelis hoiab Levadia 23 punktiga esikohta, Paide on kümne punktiga seitsmendal kohal.

Viimati kohtusid meeskonnad 18. aprillil Paides, kui 35. sünnipäeva tähistanud Andre Frolov Paide jaoks kohtumise neljandal lisaminutil viigipunkti päästis. Eelmisel aastal saavutasid mõlemad klubid omavahelistes mängudes ühe võidu ning mängisid kahel korral viiki.

Mängueelsed kommentaarid:

Levadia treener Curro Torres: "Minu jaoks kõige olulisem kohtumine seni. Peame tegema eelmisest Paidega kohtumisest vigade paranduse ja maksimaalselt pingutama, et võidupunktid endale jätta!"

Levadia kaitsja Edgar Tur: "Homne kohtumine on meie jaoks olulise tähtsusega, soovime head hoogu jätkata ja teame, et peame selleks endast maksimumi väljakul andma! Loodan, et põnevuskohtumine toob tribüünile palju pealtvaatajaid."

Paide väravavahtide treener Jüris Sahkur: "Raske nädal algab Levadia vastu, kuhu me lähme kindla sooviga võidelda punktide eest. Selleks on vaja töötada kui üks meeskond ning hoida värav puhtana."