Stefan Arand võitis Belgias kestvussõidu MM-etapi

Belgias Monsis anti avapauk ringrajapaatide hooajale Euroopas. Pea 15 meeskonda ja 45 pilooti olid tulnud osa võtma võistlusklassi S3 kestvusõidu MM-sarja esimesest ja teisest etapist. Kestvusõidu pikkuseks on kuus tundi ning esimene etapp sõideti pühapäeval ja teine esmaspäeval.

Stefan Arand sõitis Monsi etapid kaasa Eesti-Läti ühismeeskonnas, kus kaaspiloodiks oli lätlane Nils Slakteris. Koos Slakterisega saavutasid nad möödunud hooajal samas klassis MM-sarja pronksmedali.

Pühapäeval sõidetud etapp läks Arandi meeskonnal üle kivide-kändude. Sõit algas ebaõnnestunud stardiga ja Arandil kulus pea kümme ringi, et tõusta stardirivi lõpust liidriks. Vaevu kaheksa ringi sai ta sõitu juhtida, kui anti raadio

teel teada, et paadil on lainest puruks löödud esiredaan ja tuleb kaldale parandama tulla.

Kümne minutiga oli paat veest välja tõstetud, parandatud ja tagasi vette pandud, aga liidritele andis see kätte päris pika edu. Võita enam võimalik ei olnud ja eesmärgiks jäi võtta sõidust nii palju punkte kui võimalik. Kuid mootorijahutuse veevõtt läks umbe ja mootor hakkas ülekuumenema. Mehaanikutel olid jälle käed-jalad tööd täis ja kokkuvõttes lõpetati pühapäevasel etapil 13. kohal.

Esmaspäevasel etapil ei olnud enam midagi kaotada ja alates stardist pandi kõik mängu, et võit ära võtta. Liidripositsiooni hoiti kuni finišini ja kuue tunni jooksul läbiti pea 470 kilomeetrit. Teise koha saavutanud Mathilda ja Hilmer Wibergi meeskond Rootsist jäi maha vaid 1,6 kilomeetriga.

"Oli täiesti puhas sõit, aga vigu ei saanud lubada, kuna rootslased oli üsna lähedal. Eilse päevaga kaotasime palju punkte ja nüüd tuli võtta maksimum. Tuleb viimaselt etapilt positiivne kaasa võtta ja juuni lõpus Poolas viimasel

kahel etapil meeskonnaga endast maksimum anda," Stefan Arand esmaspäeval võistluse kokku.

Peale kahte etappi on MM-sarja juhtimas Wiberg Racing Team Rootsist ja Eesti Läti ühismeeskond on neljandal kohal. Liidritest jääb enne juuni lõpus Poolas sõidetavast viimasest kahest etapist lahutama vaid viis punkti.