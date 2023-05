Djokovic saab üle pika aja taas USA-s mängida

Nimelt pole Djokovic koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ja praegu veel kehtivate reeglite järgi lubab USA riiki vaid vaktsineeritud välisriikide kodanikke. Nüüd kinnitas USA, et alates 11. maist see piirang enam ei kehti ehk 12. maist on Djokovicil taas võimalik USA-sse siseneda.

Vaktsineerimatuse tõttu jäi Djokovic eemale eelmisel aastal Austraalia lahtistest, Indian Wellsi, Miami, Kanada ja Cincinnati Mastersist ning USA lahtistest ja tänavu taas Indian Wellsi ja Miami Mastersist.

Viimati mängis Djokovic USA-s 2021. aasta USA lahtistel, kus kaotas finaalis Daniil Medvedevile.