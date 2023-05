Legendaarne Jaapani iluuisutaja tõmbas teist korda karjäärile joone alla

"Peamine põhjus, miks otsustasin lõpetada, oli see, et mu parem põlv ei pidanud enam koormusele vastu. Tipptasemel harjutamine oli mu kehale liiast," tunnistas Takahashi Tokyos peetud pressikonverentsil. "Ütlesin Kanale pärast nelja kontinendi meistrivõistlusi, et pean lõpetama. Olin kodusel MM-il suure pinge all ja olin äärmiselt õnnelik, et vabakavas viimane tõste õnnestus, seetõttu valasin ka rõõmupisaraid."

"Kuna ka Kana otsustas karjääri lõpetada, loodan, et saame koos esinemisi jätkata," lisas ta. "Keskendun uisutamisele, tahan sõudes esineda."

Üksiksõitjana võitis Takahashi 2010. aasta olümpiamängudel pronksi, tuues Jaapanile meeste üksiksõidus esimese olümpiamedali. Samal aastal tuli ta ka maailmameistriks, olles esimene Jaapani meesüksiksõitja, kes MM-ilt kulla võitnud. Lisaks on tal MM-idelt ka kaks hõbemedalit.

Pärast 2014. aasta Sotši olümpiat lõpetas Takahashi karjääri, kuid naasis 2018. aastal võistlusjääle ja vahetas aasta hiljem ala, siirdudes jäätantsu, kus tema paariliseks sai Kana Muramoto. Takahashist sai esimene tipptasemel uisutaja, kes on üksiksõidust jäätantsu siirdunud.

Koos Muramotoga võitsid nad mullu koroonapandeemia tõttu Tallinnas peetud nelja kontinendi meistrivõistlustel hõbemedali ning Takahashist sai esimene iluuisutaja, kes on nelja kontinendi meistrivõistlustel kahel alal medalile tulnud. Meeste üksiksõidus võitis Takahashi nelja kontinendi meistrivõistlustel kaks kulda, ühe hõbeda ja ühe pronksi.

Lõppenud hooajal tulid Takahashi ja Muramoto Jaapani meistriteks ning kodusel MM-il kordasid nad Jaapani kõigi aegade parimat tulemust jäätantsus, lõpetades 11. kohal.

Takahashi edu ja populaarsus andis Jaapani meesüksiksõidule uue hingamise ja tema järel on Jaapanist tulnud järjepanu tippuisutajaid – Yuzuru Hanyu võitis kaks olümpiakulda ja tuli kahel korral maailmameistriks, Shoma Uno on olümpiamängudel võitnud hõbeda ja kaks pronksi ning MM-idelt nii kaks kulda kui kaks hõbedat, Yuma Kagiyama võitis Pekingi olümpial hõbeda ja lisaks on tema auhinnakapis kaks MM-hõbedat.

Takahashi sõnas pressikonverentsil, et soovib ka edaspidi Jaapani iluuisutamise arendamisesse panustada. "Tahan lastele õpetada, mida nad peaksid tegema, et uisutamises pikka karjääri teha," ütles Takahashi.

Takahashi ja Muramoto sportlaskarjääri viimaseks etteasteks jäi vabatants Tokyos peetud võistkondlikul MM-il: