Väljalangemisohus Everton ja Leicester City mängisid viiki

Everton asus võõrsil 15. minutil Dominic Calvert-Lewini penaltist juhtima, kuid seitse minutit hiljem viigistas Caglar Söyüncü seisu ning 33. minutil viis Jamie Vardy võõrustajad juhtima. Esimese poolaja lisaminutitel teenis Leicester ka penalti, kuid Jordan Pickford tõrjus James Maddisoni löögi.

Viigipunkti tõi Evertonile 54. minutil Alex Iwobi.

Leicester tõusis tänu viigipunktile väljalangemistsoonist praegu välja, olles 34 mänguga kogunud 30 punkti, mis asetab nad 16. kohale. Sama palju punkte on ka Leedsil ja Nottinghamil, kes on vastavalt 17. ja 18. 69 aastat kõrgliigas püsinud Everton on 29 punktiga eelviimane ehk 19.