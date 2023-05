Raske võidu saanud Swiatek jõudis esimest korda Madridis veerandfinaali

Poolatar alistas kohaliku aja järgi pärast kella üht öösel lõppenud ligi kaks ja pool tundi kestnud matšis 6:4, 6:7 (3), 6:3 neutraalse lipu all mängiva venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 17.).

Swiatek juhtis teises setis 3:0 ja 5:2 ning 5:4 eduseisus vastase pallingul oli tal ka esimene matšpall, aga tal ei õnnestunud seda ära kasutada, sett läks kiiresse lõppmängu ja seal jäi peale hoopis Aleksandrova. Otsustavas setis murdis Swiatek kahel korral vastase servi ja vormistas võidu enda teisel matšpallil.

"See polnud lihtne mäng. Olin teises setis juhtimas, aga kaotasin edu. Olen õnnelik, et suutsin kolmandas setis rahulikult otsast peale alustada," ütles esimest korda Madridis veerandfinaali jõudnud Swiatek.

Alates 2020. aasta algusest on Swiatek liivaväljakuil võitnud 44 mängu, ükski teine naismängija pole sel perioodil liival nii palju võite saanud.

Veerandfinaalis läheb Swiatek vastamisi turniiril 27. asetatud horvaadi Petra Marticiga (WTA 33.), kes üllatas 11. paigutusega tšehhi Barbora Krejcikovat (WTA 12.), võites pea kaks tundi kestnud matši 6:3, 7:6 (1).

Marticil oli teises setis seisul 5:3 kaks matšpalli, aga Krejcikova suutis need päästa. Tšehhitar võitis lõpuks kolm geimi järjest ja asus 6:5 juhtima, aga siis päästis Martic enda pallingul neli settpalli ja viis seti kiiresse lõppmängu, kus jäi kindlalt peale.

Maailma kolmas reket, ameeriklanna Jessica Pegula pidi samuti üle kahe tunni vaeva nägema ja sai lõpuks itaallanna Martina Trevisanist (WTA 20.) jagu 6:3, 2:6, 6:3.

Veerandfinaalis läheb Pegula vastamisi venelanna Veronika Kudermetovaga (WTA 13.), kes alistas pea kolm tundi kestnud kohtumises kaasmaalanna Darja Kasatkina (WTA 8.) 7:5, 1:6, 7:6 (2). Seejuures päästis Kudermetova otsustavas setis 5:6 kaotusseisus olles kaks matšpalli.

Turniiril üheksandana asetatud kreeklanna Maria Sakkari (WTA 9.) lõpetas kodupubliku lootused, alistades hispaanlanna Paula Badosa (WTA 42.) 6:4, 6:4.

Veerandfinaalis kohtub Sakkari rumeenlanna Irina-Camelia Beguga (WTA 35.).