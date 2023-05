Maaris Meier sai Portugali olümpiakrossi karikasarja etapil kuuenda koha

Etapivõidu teenis Raquel Queiros (MMR Facotry Racing Team) tulemusega 1:28.49. Talle järgnesid tiimikaaslane Matylda Szczecinska (+0.28) ja Ana Santos (X-Sauce Factory Team; +1.26). Meier jäi võitjast maha viie minuti ja 36 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Teadsin, et ma ei lähe võistlusele väga värskena, kuid eeldasin, et jõudu peaks veel jaguma. Mul on hetkel raskemad treeningnädalad käsil, sest treenimiseks peab ka aega leidma, mitte ainult võistlemiseks," kirjutas Meier oma blogis. "Päev varem sain treeningul korra külje ka maha, kui rada tuletas meelde, et siinne pinnas on väga lahtine. Stardis oli seekord natuke rohkem võistlejaid, sest tegemist oli esimese kategooria võistlusega. Tegin oma sõitu, madistasin alguse poole kohtade pärast ja hiljem sai mitu ringi iseend tagant utsitada. Olen oma pingutusega rahul ja pulss näitas ka, et suutsin veel pingutada."

Eliitklassi meeste hulgas võidutses hispaanlane Pablo Rodriguez Guede.