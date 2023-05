Käit skooris valitseva meistri vastu ja säilitas Rapidi eurolootuse

Rapid avas skoori juba üheksandal minutil, kui Marko Dugandžic realiseeris penalti. Kaks minutit hiljem duubeldas eduseisu Käit. Eestlane sai umbes 25 meetril palli ja lõi selle esimese puutega vasakusse alanurka, vahendab Soccernet.ee.

Kolm minutit hiljem lõi Cluji mees Christopher Braun ühe tagasi, ent sellest ei piisanud, sest avapoolaja teisel lisaminutil lõi Dugandžic oma teise ning tegi seisuks 3:1.

Rapid on neli vooru enne hooaja lõppu 35 punktiga viies. CFR hoiab 38 silmaga kolmandat kohta ning Joonas Tamme leivaisa FCSB on 40 punktiga teine. Liider Farul Constantal on peas 43 silma.

