Prantsusmaa laskesuusatajaid hakkab juhendama Simon Fourcade

2009. aasta maailmameister ja kolmekordne MM-hõbe lõpetas sportlaskarjääri pärast hooaega 2018/19 ning alustas seejärel Prantsusmaa juunioride juhendamist.

Prantsusmaa meeste koondise treeneriteks olid seni endine murdmaasuusataja Vincent Vittoz ja lasketreener Patrick Favre, kes lahkusid aga märtsis võistkonna juurest tüliga. "Oleme oma teekonna lõpus: on selge, et me ei leia enam sportlastega ühist keelt," rääkis Vittoz eelmisel kuul RMC-le. "Tunneme, et nad ei kuule meid enam. Olime valmis jätkama, aga meie vahele on tulnud kiil ja see on võimatu," lisas 2005. aasta maailmameister.

"Tal on küllaga treenerikogemusi ja ta toob meeskonda värskust," sõnas Bouthiaux Fourcade'i palkamise kohta. "Sportlased on selgeks teinud, et tahavad temaga koostööd teha. Arvan, et on õige aeg," lisas Prantsusmaa laskesuusapealik.