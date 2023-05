Eestlannad debüteerisid ringrajasõidu naiste EM-sarjas

Kvalifikatsioonides olid Kazakova (kiireim ringiaeg 1.58,483) ja Saluste (2.07,759) tulemused 19. ja 25. ning 14. ja 26. Kokku oli avaetapil rajal 26 tüdrukut üheksast riigist, vahendab msport.ee.

Esimeses võistlussõidus oli Kazakova 15., kaotades liidrile Roberta Ponzianile (Yamaha, Itaalia) 1.15,619, võidusõidus oli tema parim ringiaeg 2.00,057. Teises võidusõidus oli Kazakova 14., jäädes liidrile Ponzianile alla 1.00,029 ja parandades ringiaega 1.58,960-le.

"Päris äge kogemus oli sõita koos kiirete tüdrukutega," rääkis Kazakova. "Aprilli alguses käisin Misanos rajaga tutvumas ja sellest oli palju kasu. Saime teada, kuidas mootorratast seadistada ning nädalavahetuse paari vabatreeningutega suutsin omale kõik uuesti meelde tuletada." Noor paidelanna tunnistas, et selleks, et Lõuna-Euroopa radadel kiirem olla, peab võimalikult palju nendel radadel sõitma.

"Mõlemad stardid läksid kenasti. Esimeses võidusõidus tahtsin kiirema grupi sabas sõita, et hoogu saada, aga peale starti kukkus üks võistleja kuuendas kurvis minu ees ja pidin korraks hoogu vähemaks võtma ning seetõttu jäin kiiremast grupist maha," kirjeldas ta võistluskogemust. "Lõpuks olin pusimas kahe võistlejaga ja tänu sellele sain näha oma nõrgemaid kohti. Selles sõidus finišeerisin üldarvestuses 15. kohal ning WEC arvestuses 12. kohal."

"Teises võidusõidus oli sama plaan – kiire grupi taga sõita. Seekord oli hoog parem, paar ringi alguses sain sõita omaette ja umbes võidusõidu keskel möödus tagant üks tüdruk, kellega ma lõpuni võitlesin. Finišeerisin üldarvestuses 14. kohal ning WEC arvestuses 11. kohal. Olen kogemusega väga rahul, sain väga palju uusi teadmisi ja väga loodan, et tekib veel võimalus seal osaleda," lisas Kazakova.

Saluste oli esimeses võidusõidus 23., kaotades võitjale ringiga ja tema parim ringiaeg võidusõidus oli 2.06,283. Sama koha sai Saluste ka teises võidusõidus, siin ringiajale parandust ei tulnud.

"Misano rajal olin esimest korda, seega oli kõik uus ja õppida palju," rääkis Saluste. "Õnneks sain kaks päeva enne võistlusi natuke treenida. Laupäevane võistlus läks paremini kui pühapäevane. Laupäeval parandasin võistlusel aega ja lootsin pühapäeval teha sama ja ehk kohtagi parandada, aga lähim konkurent oli sirgel oluliselt kiirem kui eile ja kahjuks ei õnnestunud mul tema tempot hoida."

"Itaalia ja Hispaania tüdrukud-naised on väga kiired ja mul on arenguruumi palju. Sõidustiil on ka tunduvalt agressiivsem kui Eestis või Soomes," lisas Saluste. "Minu peamine eesmärk esimesel etapil oli õppida konkurente tundma, õppida nii palju kui võimalik ja saada lõppvõistlusele starti. Need eesmärgid said täidetud."

Saluste plaanib kaasa teha kogu WEC sarja, vahele jääb vaid järgmine, kahe nädala pärast toimuv etapp. Enne tema jaoks järgmist, 24.-25. juunil Mostis toimuvat etappi tahab Saluste leida paremaid ülekandeseadeid.