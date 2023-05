Enne finišit kukkunud Tasane kaotas üldarvestuses olulisi kohti

Viimasel etapil sõideti Orlova linnas 101,6-kilomeetrine etapp. Suure kukkumise tõttu jäeti võistlus korra seisma ning kiirabi jõudmisel jätkati. Närvilisest võidusõidust väljus võitjana poolatar Dominika Wlodarczyk (2:47.36), kellele järgnesid Rissveds ja belglanna Fien van Eynde (+0.05).

Ligi kuus kilomeetrit enne finišit kukkus üldarvestuses eestlastest parimat positsiooni hoidnud Elina Tasane, kes lõpetas võistluse 63. positsioonil, kaotades parimale ühe minuti ja 54 sekundiga.

Valitsev grupisõidu meister Aidi Gerde Tuisk (+0.13) sai ülesmäge toimunud finišis 14., Elisabeth Ebras (+0.13) 62., Kristel Sandra Soonik (+3.28) 74. ja Kai Luigend (+13.26) 95. koha. Liisa Ehrberg ja Laura Lizette Sander tulemust kirja ei saanud.

Kokkuvõttes järgnesid Rissvedsile Wodarczyk (+0.23) ja kaasmaalane Emilia Fahlin (+0.54). Tasane (+7.23) sai lõpuks 38., Tuisk (+20.31) 68., Ebras (+20.32) 69., Soonik (+37.10) 96. ja Luigend (+59.06) 102. koha.

"Kahju, et kukkusin, sest viimase etapi finiš oleks mulle hästi sobinud, aga mis teha. See on rattasport," tõdes Tasane võistluse järel. "Üldiselt oli tänavu velotuuri tase palju kõrgem kui eelmisel aastal ja sellega kaasnes kiirem tempo ja rohkem närvilisi olukordi."

"Esimesel päeval ei läinud mul väga hästi, sest ma ei tundnud ennast kõige paremini," ütles Tasane. "Teisel etapil jäin esimesel tõusul küll maha, kuid jäin siiski üpris suure grupiga sõitma, kellega jõudsime esimestele järele. Kolmandal tõusul mul aga enam jaksu polnud, et sealt esimestega üle minna. Kuna ma pole saanud temposõitu harjutada, siis seda ma täiega ei pannud, keskendudes pigem õhtusele etapile. See oli ikka väga raske, kuna oli lühike ja intensiivne."

"Positsiooniga pean veel vaeva nägema, sest alustasin sellel etapil sprinti liiga tagant ja see ei võimaldanud mul kõrgemate kohtade nimel heidelda. Suures pildis jään velotuuriga rahule. Korraldus oli väga hea ning tüdrukud on kõik väga tugevad," sõnas eestlanna.

Parima sprinteri särgi teenis Wlodarczyk ning parima ronija oma tšehhitar Denisa Slamova.