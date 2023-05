Rapla rallile registreerus pea sada võistluspaari

Kolmandat aastat järjest autoralli Eesti meistrivõistluste kalendrisse kuuluv Rapla ralli on 2023. hooaja kolmandaks etapiks klassidele EMV1 kuni 8 ja Estonian Junior Challenge. Klassidele EMV9 (veoautod), EMV Lada ja ka võistkondlikus arvestuses (EMV10) on tänavu varem punkte jagatud vaid korra.

Rapla ralli 2023 stardirivi avavad esimest korda ühes autos istuvad Ken Torn ja Jakko Viilo, kelle sõiduvahendiks Ford Fiesta Proto. Torn ütles, et koostöö Viiloga tuleneb juhuslikust kohtumisest. "Jakkoga trehvasime juhuslikult lennujaamas, küsisin temalt plaanide kohta ja kuna Kauri Pannas (Torni kaardilugeja - toim) ei saa osaleda, siis nii me nüüd ühte autosse istumegi. Eesmärk on toredalt aega veeta ja seda nö roostekihti sõiduoskustelt maha lihvida," ütles Torn.

Eestlaste järel stardib meistrivõistluste absoluutarvestuse ja EMV5 klassi liider lätlane Emils Blums, kelle Mitsubishi Lancer Evo IX kõrvalistmel võtab sel korral koha sisse Ivo Pūķis. Kokku on EMV5 klassis Raplas startimas 18 võistluspaari, kelle hulgas ka mõlemas eelpool nimetatud arvestuses teist kohta hoidvad Timmu Kõrge / Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X).

EMV2 klassis ehk R5 autode arvestuses on rajale tulemas kolm võistluspaari, kelle hulgas on valitsev Rapla ralli meister Priit Koik, kelle Škoda Fabia EVO Rally2 auto kõrvalistmel on sel korral istumas Silver Simm. Koduteedel on esimest korda Ford Fiesta R5 autoga võistlemas EMV2 klassi liidrid Kaspar Kasari / Rainis Raidma.

EMV3 klassis, kus veel sel aastal osalejate nappuse tõttu pole punkte jagatud on Raplas stardis kolm võistluspaari. Nende hulgas ka talvistel etappidel Ford Fiesta Rally3 autoga stardis olnud Janno Pagar/ Mikk-Sander Laubert. Esiveoliste EMV4 klassis on Eesti kiiretele võistluspaaridele konkurentsi tulnud pakkuma ka võistlejad Soomest ja Rootsist. Kokku on starti tulemas 13 võistluspaari. EMV4 klassi ja Estonian Junior Challenge liidrid on peale talviseid etappe Jaspar Vaher/ Evelin Mitendorf (Ford Fiesta Rally4).

Rapla ralli 2023 kõige osalejate rohkem klass on tagaveoliste EMV6, kus võistlustulle minemas 23 võistluspaari. Talviste etappide järel juhivad klassi Taavi Niinemets / Esko Allika (BMW M3), kelle edu lähimate jälitajate ees on kuus punkti.

Kahe võistluspäeva jooksul ootab Rapla rallil võistlejaid ees 12 kiiruskatset. Avapäeval ootab ees neli kiiruskatset, millest kaks sõidetakse 1,42 km pikkuse publikukatsena Rapla kesklinna tänavatel. Laupäeval ootab võistlejaid ees kaheksa kiiruskatset. Hooaja kolmanda etapi kogudistantsiks on 335,07 kilomeetrit, millest katsed moodustavad 103,96.

Rapla ralli katsed on pealtvaatajatele tasulised (va. reedene Rapla linnakatse). Pileteid hinnaga 20€ saab soetada Piletitasku lehelt, Rapla Selverist ja pealtvaatamisalade juurde viivatel ligipääsuteedel. Kuni 12.aastastele (k.a) lastele on katsetele sissepääs tasuta, samuti on kõigile rallisõpradele tasuta Rapla ralli hoolduspargi külastus. Lisainfot leiab Rapla ralli kodulehelt.