Jalgpalli U-16 koondis kohtub Operi treeneridebüüdis Lõuna-Soomega

Koondisesse nimetati teisipäevaseks kohtumiseks 22 noormängijat, kes tulevad kokku 13 erinevast jalgpalliklubist. Koondis kogunes pühapäeval ning kolmepäevase laagri viimasel päeval kohtutakse kell 14 võõrsil Lõuna-Soomega

Koondise peatreeneri Andres Operi jaoks on eesolev kohtumine U-16 koondise juhendajana esimene. "Sees on kerge mängimise aegadest tuttav ootusärevus, mis on väga meeldiv tunne. U-16 vanuseklassis on mängud Lõuna-Soomega saanud traditsiooniks ning eelmiste mängude videotest ja vestlustest varasemate treeneritega on vastasest mingisugune ülevaade olemas. Selles vanuseklassis on rahvusvaheliste mängude eesmärk valmistada poisse ette tulevikuks, kus mängud käivad punktide peale," ütles Oper.

Noormeeste U-16 koondist ootavad tänavu ees mitmed ühised treeningud ja laagrid. Kavas on ka traditsioonilised maavõistlused, kus kohtutakse Lõuna-Soome, Saksimaa, Põhja-Iirimaa ning Soome eakaaslastega.